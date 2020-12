La amenaza de Alex Caniggia a Yao Cabrera por fingir su propia muerte

Luego de fingir su propia muerte por un asalto de motochorros, Yao Cabrera recolectó un sinfín de críticas e insultos en las redes sociales. Fue tanta la repercusión que el hecho se volvió viral en Twitter y el nombre del joven fue tendencia en la plataforma por varias horas seguidas.

Ahora se sumó Alex Caniggia a la polémica y luego de ver la noticia sobre la actuación del youtuber, lo amenazó desde su cuenta oficial de Instagram. Con una seguidilla de historias, el mediático no tuvo pelos en la lengua pare decir lo que siente sobre su colega. “Ya te voy a agarrar”, disparó en una de las grabaciones Alex etiquetando al influencer a la vez que le decía de todo. “Otra cosa más, los fans del p… este de Yao… ¿por qué no me chupan bien…? Que me chupen bien la… en vez de mandarme mensajes ¿Qué mandan mensajes?”, arremetió.

Lejos de dejarlo ahí, Alex Caniggia continuó arengando a los seguidores de su “enemigo”: “Entiendo que pueden ser fans de personas, pero fans del carap… este… Para mi sos fan de este y sos una inutilidad humana“.