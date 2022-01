La China Suárez conoce a Armando Mena Navareño desde 2018: “Es una relación de hace tiempo”

El romance de la China Suárez con Armando Mena Navareño sorprendió a todos menos a la China Suárez, quien, al parecer, ya lo tenía en mente como potencial hombre de su agrado.

Así lo aseguró la panelista Juariu en Cortá por Lozano con un dato revelador: hay likes de la actriz en el Instagram del español desde ¡2018! “Ya subieron fotos, se dan corazoncitos, pero a mí lo que me llama la atención es que la China le viene poniendo like desde el 2018, más o menos. No dejó un mes sin ponerle un like”, comentó.

Vero Lozano puso en duda la teoría aseverando que tal vez los likes son recientes. En ese caso, la China debería haberle visto casi todo el Instagram. “Si fue para atrás, fue muuuucho para atrás. Hay likes desde el primero de agosto de 2018, ponele”, retrucó para refutar esa teoría.

La panelista de Carmen Barbieri, Estefanía Berardi, también dio datos de este flamante romance. “Ellos se conocen desde el 2018. Ella lo había dejado de seguir en las redes y después lo volvió a seguir. En estos viajes a España, donde ella fue por trabajo, con sus hijos, se enganchó”, dijo.

“Ella le likeaba fotos de él con su hermana. Es una relación de hace tiempo. Pero cuando ella se separa de Vicuña y hace vida de soltera, a relacionarse con otros muchachos, se engancharon”, agregó. en referencia del viaje de la actriz en septiembre de 2021 cuando viajó a viajó a España para filmar la película Objetos junto al actor Álvaro Morte.

En 2018, Eugenia ya estaba en pareja con Vicuña, a quien conoció filmando El hilo rojo en 2015, en medio de rumores de infidelidades del actor hacia Pampita. Su primera hija, Magnolia, nació el 7 de febrero de 2018.