La cuarentena se extenderá y tendrá pocos cambios

La extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio es un hecho. Pese a que no habría anuncio oficial hoy, la llamada cuarentena total que Alberto Fernández decretó ante el avance de la pandemia de coronavirus no se flexibilizará ni mucho menos será laxa como algunos sectores reclamaban. Tras sumar el apoyo de los gobernadores in situ -caso Kicillof y Rodríguez Larreta- o por videoconfirencia, el Presidente afinó el borrador que tras ser visado por la secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra se publcará como DNU en el Boletín Oficial.

Se cree que no va a haber cambios de la cuarentena en la Ciudad y el Gran Buenos Aires al menos. A la mañana el Presidente se reunió con el jefe de gabinete Santiago Cafiero y repasaron cómo está el sistema sanitario, cómo está la cuarentena, analizaron también las propuestas de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) para retomar algunas actividades.

Desde el Gobierno, las fuentes que pasaron por los cónclaves en la Quinta de Olivos estiman que no se van a abrir los shopping como quería la CAC. La preocupación es el transporte público y la intención del Presidente es evitar la aglomeración de gente tal como lo recomendaron los asesores médicos y científicos que son voz autorizada.

Si estamos bien, ¿para qué cambiar?«, dijo un importante ministro del Gabinete antes de entrar a Olivos. «La película es muy larga», aseguró otro titular de una relevante cartera. Buscan evitar a toda costa que las imágenes de Europa y Estados Unidos con muertos apilados y médicos que eligen a quién ponerle es repirador se repitan en Argentina.

En el sector de la construcción solo retomarían los relacionados con la obra pública. La UIA también pidió los permisos para exportar, que puedan volver a trabajar los que hacen insumos médicos y maquinaria agrícola.

Alberto Fernández no quiere avisarle a último momento a los gobernadores, por eso anunciaría la extensión de la cuarentena a lo sumo el sábado. Las provincias, trascendió, quieren hacer un aislamiento comunitario en los pueblos más chicos. Así es la idea que acercaron algunos gobernadores que puede tener cabida ahora o en algún momento.

El sector más sanitarista cree que no debe levantarse porque está dando buenos resultados. Así, la cuarentena seguiría porque para el Presidente, la salud sigue estando por encima de la economía porque si estamos bien, ¿para qué cambiar?