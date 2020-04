La cuarentena se extiende hasta el 10 de mayo y se permiten salidas recreativas

Compartí las noticias en tus redes sociales!

No podrán durar más de una hora ni extenderse en un radio mayor a 500 metros desde el hogar. Distritos de menos de 500 mil habitantes tendrán menos restricciones.

El presidente Alberto Fernández anunció esta tarde el inicio de la tercera etapa de la cuarentena, que se extenderá hasta el 10 de mayo. “Cuando enfrentamos el tema nos fijamos objetivos y en la medida que se fueron cumpliendo dimos diferentes etapas al aislamiento social”, explicó el Presidente para lanzar el anuncio.

La primera etapa, explicó, inmovilizó al 90 por ciento del país. La segunda, al 75. La tercera, que comienza el 27, permitirá el movimiento del 50 por ciento de la población y tendrá mayor impacto en ciudades de menos de 500 mil habitantes.

La gran novedad es que se permiten salidas recreativas, de menos de una hora y a una distancia menor de 500 metros del radio del propio hogar. Está prohibido utilizar transporte público para llevarlas a cabo.

“Vamos a permitir que la mitad de la población se movilice. Hemos logrado que el tiempo de duplicación de casos esté en 17 dias, con lo cual podemos entrar en esta etapa”, explicó el Presidente, que dijo que mantendrá restricciones fuertes en los grandes aglomerados urbanos, que concentran el 47 por ciento de los casos.

El cumplimiento de la etapa tiene que ver con que la duplicación de los contagios no se produzca antes de los 17 días y con la preparación del sistema de Salud.

Según enunció Fernández, hasta ahora se han sumado 11.518 camas, 12 hospitales modulares, 700 respiradores, 200 ecografos portatiles, 25 ecografos multiproposito y más de 4 mil trabajadores de la salud.

La flexiblización correrá para ciudades de menos de 500 mil habitantes que cumplan una serie de condiciones, que son las siguientes:

1. El tiempo de duplicación de casos no puede ser menor de 15 días.

2. El sistema de salud debe ser capaz de atender la potencial demanda.

3. Evaluación positiva de densidad poblacional y situación de vulnerabilidad del área.

4. El porcentaje de población involucrada en las actividades que se pretende habilitar no puede superar el 50%.

5. La zona no puede tener transmisión comunitaria.

A pesar de la flexibilizacion de los permisos, se mantendrá cuidado sobre grupos de riesgo: mayores de 60 años, personas con factores de riesgo, embarazadas. Habrá salidas de esparcimiento -que no incluyen la actividad física, ya que aumenta el riesgo- para toda la población de hasta una hora en un radio de hasta 500 mts de su domicilio, y niños y niñas deberán ir acompañados por un mayor.

“Actividad recreativa es salir a caminar, refrescarse un poco. Los niñós deben salir con sus padres, adolescentes podrán salir solos, una hora diariamente y en un radio de 500 metros desde su casa”, subrayó el Presidente.

También insistió en mantener las medidas de prevención, como el uso de tapabocas, la distancia respecto de otras personas con un mínimo de dos metros, el lavado de manos y demás medidas de higiene a la hora de regresar al hogar.

“Si respetamos las condiciones de higiene, las posibilidades de resultar contagiados se minimizan. Yo les pido a todos que entendamos que estamos ante una nueva etapa”, explicó Fernández, que anticipó que hay “dos etapas más” hasta llegar a la liberación.

“Como les dije el primer día, no quiero que me hagan caer en el falso dilema entre la salud o la economía. Prefiero que una fábrica no trabaje porque los trabajadores están en cuarentena y no por que los empleados están enfermos. Les pido que tomemos todos los recaudos necesarios”, insistió el Jefe de Estado, quien pidió especialmente que se minimice la utilización del transporte público.