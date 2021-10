La hermana de Acero Cali acusó a Sujarchuk de intentar “hacer una inmobiliaria” de Escobar

A pocos días de la muerte de Jorge «Acero» Cali, su hermana Natalia, quien acompañara al ex luchador a lo largo de su carrera política, hizo una dura acusación contra el intendente Ariel Sujarchuk.

Según asevera la hermana del ex concejal, la destitución de Cali como Presidente del Concejo Deliberante de Escobar fue motivada por un expediente a través del cual Sujarchuk quería terminar «haciendo una inmobiliaria en ese partido», y al cual él se habría opuesto.

«El ejecutivo manda un expediente al hcd (que fue de público conocimiento ) para ser tratado, y mi hermano lo manda nuevamente a comisión para que se reevea», publica Natalia en su cuenta de Instagram.

«No puede ser aprobado semejante delirio, me dijo aquella vez; incluso mi hermano le había pedido al intendente que reflexione, pero su par no tenía esas intenciones, el intendente de Escobar y que solo buscaba beneficios propios y más poder ( haciendo una inmobiliaria en ese partido)(mi hermano sabía que si se aprobaba era el comienzo del robo al partido y a sus vecinos) al negarse mi hermano a aceptar semejante delirio hicieron que se pidiera cambio de autoridades en el hcd.(Armando así una nota periodística donde hizo creer a muchos que mi hermano se robaba las tierras de los humedales) y q por supuesto nada tenían que ver con la realidad, amigos, (el legislativo no tiene facultad de hacer ninguna obra solo lo puede hacer el ejecutivo, El intendente) sino vean y díganme si miento. Mi hermanito ya no esta. Pero estoy yo.. y me acuerdo cada día el daño que le hizo la angurria de algunos».

«Todo fue armado para desprestigiar a una persona que para ellos era una molestia en su camino. Algunos pensaran que estoy enojada. Pero no. No es rencor ni odio, por la cual me expreso, sino es la necesidad imperiosa d decir la verdad como lo vengo haciendo», sigue Cali, cerrando con una dura frase: «Ariel Sujarchuk, ojala pagues algún día»