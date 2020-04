La pelea por la cuota.Colegios y padres discuten los pagos en la cuarentena

Compartí las noticias en tus redes sociales!

Luego de un mes sin clases por el aislamiento obligatorio por la cuarentena, los colegios enfrentan dos desafíos: por un lado, dar respuesta al reclamo de padres por un ajuste en el valor del total de la cuota y, por otro, intentar cobrar la mayor parte en fecha para seguir en pie.

De esta manera Perpetuo Lentijo, secretario General de Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (Adeepra), describió la situación del sistema educativo privado y apuntó que para los colegios “la necesidad de recaudar es la necesidad de subsistir”.

En plan de concordia, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, pidió un gesto a los colegios y les sugirió flexibilizar los pagos, congelar aranceles e incluso aplicar descuentos en los extracurriculares.

Para el dirigente gremial, el panorama que les espera a las instituciones educativas no es alentador y muchos colegios van a quedar en el camino. “La crisis educativa se va a profundizar. Si no se establece un mecanismo de apoyo y crédito, la supervivencia de muchas escuelas será durísima. Hay algunas que ya no han pagado el sueldo entero a los docentes”, dijo.

Con bolsillos apretados, los descuentos parecen no contentar del todo a los padres. Si bien se muestran solidarios con el pago de sueldos a los docentes -intentan seguir con sus tareas de manera virtual-, esperan algo más que gestos.

Los padres mandaron emails y llamaron por teléfono a las autoridades de los colegios para pedir rebajas en las cuotas de marzo y de abril, según relataron varios representantes de entidades educativas.

La situación más crítica se presenta en el 2º y 3º cordón de la provincia de Buenos Aires, donde existe una incobrabilidad del 40% , sostienen en el sector privado. “Ocurren dos cuestiones: la gran mayoría de las familias no está bancarizada y al estar cerrada la administración de los colegios, no tienen manera de pagar. También hay cientos de padres que dejaron de tener ingresos por ser autónomos y monotributistas”, detalló.

Según Lentijo es fundamental que las autoridades posterguen el pago de los aportes y contribuciones previsionales. También habilitar al menos las administraciones de los colegios para que las familias se acerquen a abonar.

Las autoridades educativas insisten que las clases no están suspendidas y que los sueldos al cuerpo docente se deben abonar.

John Scanlan es dueño junto a sus cuatro hermanos del St Brendan’s College, en Belgrano. En diálogo dio un panorama de la situación financiera de su colegio, que es similar al de otras instituciones bilingües.

“El mayor egreso que tenemos son los sueldos y las cargas sociales, casi el 80% de los ingresos se nos va en las 230 personas que tenemos en planta. Sin subsidio estatal y con 830 alumnos, todavía no hemos podido descontar nada de las cuotas porque había gastos de arrastre de meses anteriores”, dijo.

Scanlan contó que además se deben tener en cuenta las becas y las bonificaciones por familia numerosa que tienen los colegios. “Hay que ser muy quirúrgico en el análisis de los ingresos para poder proyectar descuentos futuros. En limpieza, por ejemplo, las 17 personas que hacen ese trabajo forman parte del personal permanente. La incidencia de los colectivos al club y de fotocopias nunca pueden significar e incidir en un 20% de ahorro en cada cuota”, señaló.

Los padres están en desacuerdo de pagar el importe total de la cuota Crédito: Gentileza

Atilio S tiene un colegio en Bernal, con 550 alumnos y 130 empleados. A pesar de no haber aplicado el aumento del mes de marzo, al día de hoy solo cobraron el 67% del total de las cuotas de los alumnos.

“Si este grado de incobrabilidad continúa, el mes próximo vamos a estar complicados. Necesitamos previsibilidad, por eso ya fuimos a ver a los bancos para sacar el crédito al 24% y así garantizar el pago de los sueldos de nuestros trabajadores”, dijo.

Según el empresario educativo, muchos colegios no pagaron el 100% de los sueldos y otros pagaron sin el aumento del mes de marzo del 9,5%, pero su colegio pudo pagar la totalidad: “No es lo mismo los colegios con y sin subvención estatal porque en los últimos un alto porcentaje de los ingresos se destina a la masa salarial”, recordó.