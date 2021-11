La venganza de Pampita a la China Suárez: “Es la mujer sin cabeza”

En el programa LAM, que tiene un ensañamiento especial con la China Suárez, mostraron imágenes del reality de Pampita y contaron que la modelo aprovechó su programa para vengarse de la actriz y pidió que la borren de un festejo familiar en su casa.

Ángel de Brito mostró el video de un festejo familiar por el cumpleaños de uno de los hijos de Carolina Ardohain que realizó en su casa, y se emitió en su programa, y contó: “ahí estaba la China Suárez dentro de la casa, con los chicos, en una situación normal como cualquiera, pero miren lo que le pasó”.

“Acá está el fantasma de la China Suárez. La blurearon. Se iba acercando a la cámara y desapareció. Quedó como una mancha en el fondo”, bromeó el periodista al ver la imagen borrosa de la actriz .

Por su parte, Yanina Latorre acotó: “eso es decisión de Pampita”. “Una cosa es blurear a los menores de edad, que necesitan autorización para ser mostrados, pero otra es los adultos”, explicó Mariana Brey.

De Brito remarcó que la China era “la mujer sin cabeza”, a los que Latorre especuló: “Fue Pampita, no me imagino a Vicuña pidiendo eso”. “Vicuña no corta ni pincha en esto”, retrucó el conductor.