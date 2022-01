Le cocinó milanesas a un ex novio “cheto” y el comentario de él se volvió viral

A través de Twitter, una joven compartió la insólita experiencia que tuvo con un ex novio cuando un día decidió cocinar milanesas. La anécdota en cuestión se convirtió en furor en la red social y la publicación superó los 85 mil “me gusta”.

“Una vez salía con un cheto y me puse a hacer milanesas y me dice ‘cambiale el aceite después de pasar cada una q si no van a quedar horribles’. Qué“, escribió una chica llamada Ana, todavía sin poder creer el comentario que le había hecho su ex novio.PUBLICIDAD

La publicación en cuestión se volvió viral en Twitter donde tuvo casi 400 respuestas, más de 2 mil retuits y casi 900 citas.

“El tincho que más sabía cocinar” y “Dale rey, comprá vos las botellas y te lo cambio las veces que quieras“, fueron algunos de los comentarios.

Varios recordaron que filtran el aceite una vez que terminan de cocinarlo para volverlo a usar y otros destacaron que, incluso, usan diferentes tipos y marcas de aceite si se trata de una ensalada o de fritar.

“Hasta que no esté color nudo de pino, lo sigo filtrando y reutilizando… También tengo el aceite para ensaladas y el aceite mucho más barato para freír, ni en pedo uso el cocinero para la milanga”, comentó una usuaria.

Otra se preguntó: “¿Además del consumo de aceite, cuánto tardaba en cocinar hasta q se calentaba cada sartén?”.