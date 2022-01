Llegan a las farmacias los autotest de coronavirus

Las pruebas de autotest de coronavirus llegarán este lunes a las farmacias del Gran Buenos Aires, donde ya podrán venderse al público, en tanto que durante el fin de semana se realizó la distribución en localidades del interior del país, como Mar del Plata, Tandil o Rosario, informó la presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa), Isabel Reinoso.

«El viernes comenzó la distribución a las droguerías», indicó Reinoso en una entrevista con la señal televisiva TN.

Y continuó: «Apenas lleguen a la farmacia van a estar disponibles ya que las farmacias ya tienen el sistema informático instalado para poder hacer la dispensa de los test de autoevaluación».

La titular de la Cofa describió que una vez realizada la dispensa, el farmacéutico toma los datos (nombre y apellido, DNI, localidad y teléfono de contacto), y en la computadora de la farmacia se imprime esa información y un código QR que el cliente puede leer desde la cámara de su celular.

«Allí se le van a desplegar cuatro botones: positivo, negativo, inválido o lo haré más adelante. La persona elige la opción que corresponde y esa información le llega directamente a la farmacia», dijo Reinoso y señaló que «si no quiere hacerlo de esa manera, estarán disponibles los métodos convencionales como avisar por teléfono, por mail, personalmente».

Asimismo, recordó que «se trata de test de antígenos rápidos y lo que determinan es si hay presencia de las proteínas del virus; si da positivo, el margen de error es bajísimo».

En referencia a cuándo utilizarse, indicó que «si una persona se entera de que es contacto estrecho se recomienda que espere un lapso de tres o cuatro días desde que vio al caso confirmado para esperar que la carga viral suba y el virus pueda ser detectado».

El autotest está indicado para pacientes mayores de 60 años, con comorbilidades, embarazadas, etc.

En relación al procedimiento, la titular de Cofa indicó que «lo primero es lavarse las manos y colocar el cassette en un lugar limpio; luego hay que pasar el hisopo cuatro o cinco veces en la narina (no más de 2 centímetro), no hace falta llegar hasta el fondo de la nariz porque son test nasales, no nasofaríngeos».

Además, indicó que el test que se comenzó a distribuir hoy puede hacerse también por saliva: «Para esto es importante tener en cuenta algunos aspectos como no haberse cepillado los dientes ni ingerido comida ni bebida, por lo que lo ideal es hacerlo a la mañana», finalizó.

Durante enero, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó el uso de seis test de autoevaluación.

Una vez obtenida la respuesta del comprador del test, la farmacia reportará el resultado en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.