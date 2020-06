Lo detuvieron por golpear a su ex mujer: estaba armado

Un hombre fue detenido por la policía luego de golpear a su exmujer, quien debió encerrarse en una habitación para evitar que el ataque fuera aún mayor. En la vivienda, los agentes secuestraron un arma de fuego, propiedad del agresor.

Fuentes policiales señalaron que el hecho ocurrió cerca de las 23 del martes último en una vivienda de la calle Cabo 2° Esteban Flora al 100, en la localidad de Villa Astolfi.

Hasta allí llegó la policía, luego de que una mujer de 44 años llamara al 911 denunciando que su ex pareja la había agredido y que había alcanzado a protegerse, encerrándose en una de las habitaciones de la casa.

Al lugar arribaron agentes del Comando de Patrulla de Pilar que entrevistaron a la víctima. La mujer manifestó que había tenido una discusión con su ex marido pero que imprevistamente comenzó a golpearla hasta que logró zafarse y encerrarse en otro cuarto bajo llave.

Además, le narró a los efectivos que el hombre poseía un arma de fuego, similar a una escopeta, con la que salió a la calle, por lo que temía por su vida.

A partir de esto, y con apoyo de varios patrulleros, comenzó una búsqueda por los alrededores hasta establecer que el individuo, de 37 años y nacionalidad paraguaya, se había dirigido a su domicilio particular, ubicado en proximidades de la intersección Soldado Maciel y Calle 38. Así, luego de que la fiscal de la causa ordenara un allanamiento de urgencia, se pudo aprender al hombre al que se le secuestró el arma de fuego tipo carabina de calibre 22 marca Rubrierta MR con dos proyectiles en su interior.

La causa fue caratulada como “amenazas agravadas, allanamiento de urgencia” y recayó en la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de Pilar, a cargo de Carolina Carballido.