Luciana Salazar explicó por qué dejó plantada a Mirtha Legrand

Mirtha Legrand comenzó su temporada 2020 con una polémica. Luciana Salazar era una de las invitadas al programa del domingo, pero decidió no presentarse por un destrato de El Trece.

El enojo fue con Los ángeles de la mañana. La semana pasada, Yanina Latorre contó que Luli estaría comenzando un romance con el empresario Marcelo Aun. Salazar desmintió la información en Twitter pero el viernes la panelista insistió con su versión. Y redobló la apuesta,

“Luciana Salazar, ¿la suegra de Máximo Thomsen?”, decía el videograph de El Trece por una nueva información que estaba dando Latorre. Según contó, Naun tiene dos hijas, Lola y Kiara, y la primera, de 19 años, estuvo de novia desde los 15 con Thomsen, uno de los imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa.

En un audio enviado a Tomás Dente para Nosotros a la mañana, Salazar explicó que tiene “una mezcla de sentimientos”. “La verdad que estoy no sé si triste, ofendida… Sobre todo porque me parece que Mirtha se lo tomó a título personal lo que sucedió y creo que nadie le explicó cómo fue realmente. Creo que si ella supiera cómo fue todo me entendería porque si se lo hicieran a alguien de su familia estoy segura que tampoco le hubiese gustado”, comentó.

“Me parece que tomé la decisión correcta. No me hubiese hecho bien estar en un canal en el que me sentí ofendida, no respetada y maltratada, entonces no era lo correcto . Yo me manejo no sólo con mis abogados, con los que ya hablé del tema, sino por lo que yo siento que no tiene nada que ver con la productora de Mirtha ni con ella”, agregó sobre la actitud de la conductora.

Es que el domingo, Mirtha se lo recriminó al aire: “Qué suerte que viniste porque hoy teníamos a Luciana Salazar de invitada pero no vino, no se deja un programa así. Se enojó por algo que dijeron en otro programa, pero que proteste en el otro programa”.