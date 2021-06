Malena Galmarini y Federico Achával recorrieron la obra que llevará agua potable a 6 mil habitantes del Barrio Monterrey

La Presidenta de AySA, Malena Galmarini, acompañada del Intendente de Pilar, Federico Achával, supervisó el avance de obra de expansión de la red de agua potable que beneficiará a más de 6000 vecinas y vecinos del Barrio Monterrey en la localidad de Presidente Derqui.

Finalizado el recorrido, Malena Galmarini declaró: “Hoy estamos aquí en Monterrey, haciendo el tendido de red de agua para alrededor de 6000 vecinos y vecinas. Federico y el diputado Jorge D’Onofrio me contaban que acá viven alrededor de 25 mil personas, es decir, que falta trabajar. Lo importante es que vamos a continuar, que no terminamos con estos 6000 vecinos y vecinas, que no terminamos con estos 25 millones de pesos que estamos hoy invirtiendo en Pilar”.

Esta obra cuenta con dos etapas e implica la instalación de más de 5100 metros de cañerías de distribución. La primera ya se encuentra finalizada y se estima que la totalidad del trabajo estará concluido para fines de julio.

Federico Achával agregó: “La verdad es que estamos muy contentos de recibir a Malena, venimos trabajando en conjunto donde el gobierno nacional y AySA, en particular, tomó la decisión de ir adonde realmente la gente necesita las obras. Nos llena de orgullo poder romper profundas desigualdades y tener la oportunidad de estar iniciando esta obra de agua para el barrio Monterrey en Presidente Derqui. Nos llena de alegría porque significa realmente transformar la vida a vecinos que hace 45 años estaban esperando esta obra”.

AySA tiene 31 obras en distintos estadios de expansión y de mejora y mantenimiento de la red y cuenta con proyectos activos para reforzar el abastecimiento mediante agua subterránea. “Lo importante es que vamos a seguir, que tenemos planificado trabajar para todo el distrito, no sólo estamos trabajando sobre el tendido, sino ya estamos haciendo los sondeos para poder hacer más perforaciones y con eso poder seguir expandiendo la red”, explicó Malena Galmarini en referencia a los trabajos de la empresa en el municipio.

Los vecinos esperan ansiosos la habilitación de la nueva red luego de décadas de espera. Fabián, vecino del barrio expresó: “Que me llegue el agua corriente es una bendición, me olvido del sarro, me olvido del bombeador, esto alivia un montón, para mí es una salvación esto. Vivo con mi señora, con los chicos, y están todos emocionados con el tema del agua. Ahora teniendo el agua corriente no tenemos que usar el calefón una sola vez por día, sino que nos permitimos usarla libremente”.

Federico Achával destacó el trabajo en conjunto con AySA de llegar a los barrios más postergados: “Somos parte de un proyecto político que ha tomado la decisión de implementar políticas públicas transformadoras y generando obviamente igualdad y generando realmente política de justicia social”.

“Quiero agradecerle por supuesto al presidente Alberto Fernández, que nos dio la posibilidad y que nos brindó además la voluntad política. Hay una voluntad política, hay una decisión del presidente, del ministro Gabriel Katopodis, del gobernador Axel Kicillof, pero también del intendente, Federico Achával de lo que está haciendo. Estamos inaugurando una nueva etapa en la vida de los vecinos y vecinas”, concluyó la Presidenta de AySA.

De esta recorrida, participaron Jorge D’Onofrio, Diputado Nacional por el FRTodos; Guido Bordachar, Secretario de Obras Públicas del Municipio; y Claudia Pombo, Presidenta del HCD de Pilar. Por parte de AySA, acompañaron Alberto Freire, Director General Operativo; Mario Russo, Director de Relaciones Gubernamentales y Diego Fraga, Director Regional Norte.