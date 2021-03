Malena Galmarini y Jaime Méndez firmaron convenio para realizar nuevas obras y visitaron una obra cloacal en Bella Vista

La Presidenta de AySA, Malena Galmarini, se reunió con el intendente de San Miguel, Jaime Méndez, en el Palacio Municipal con el objetivo de trabajar en conjunto para la expansión de la red de servicios de agua potable y saneamiento cloacal a los vecinos y vecinas del partido.

Los mandatarios firmaron el convenio para realizar una nueva obra que llevará el servicio de agua potable al Barrio Mitre, beneficiando a casi 2000 vecinos. Luego, recorrieron la obra de cloaca que se está ejecutando actualmente en el Barrio Bella Vista Joven.

Finalizado el encuentro, la presidenta de AySA expresó: “Estamos en Bella Vista Joven, falta poco para terminar esta obra. También estamos firmando un convenio para llegar a los barrios más postergados de San Miguel: Santa Brígida, a Mitre, a Mariló. Estamos a pocos días de licitar una obra como es la ampliación de la Planta Las Catonas y con eso poder hacer el colector troncal que pueda descargar toda esa zona”.

Actualmente, AySA está llevando adelante el primer módulo de la Obra Bella Vista Joven que beneficiará a casi 300 vecinos. Esta obra se encuentra bajo la modalidad A+T/ C+T (Agua + Trabajo/ Cloaca + Trabajo) que implica la incorporación de cooperativas de la zona para realizar los trabajos generando nuevos puestos de trabajo para las vecinas y vecinos.

“Muy agradecida al Municipio, pero sobre todo a la cooperativa San Cayetano. Entendieron todas y todos cuál era el objetivo, que no solamente es necesario generar trabajos genuinos, sino incorporar a las mujeres a la fuerza productiva del país, y por qué no, del mundo”, resaltó Malena Galmarini en referencia al equipo con paridad de género a cargo de esta obra, conformado por la misma cantidad de mujeres que de hombres.

Por su parte, el intendente Jaime Mendez, declaró: “Muy contentos de recibir la visita de Malena, pero por sobre todo de poder seguir avanzando con distintas obras para San Miguel que sabemos que son fundamentales. Estamos visitando una obra de cloacas y también estamos firmando un convenio para llevar agua a Barrio Mitre, entre otros proyectos que estamos trabajando con los equipos de AySA, así que muy contentos y muy agradecidos”.

Por último, la Presidenta de AySA expresó: “Tenemos para este año y para el año que viene mil millones de pesos de inversión. Necesitamos que Argentina se ponga de pie, y para eso hacer obras, poner en marcha la economía, dar trabajo. Estamos trabajando todos juntos, en la calle, en el barrio, con las trabajadoras y los trabajadores para llevar un servicio esencial como es el agua potable y el saneamiento cloacal a todos los vecinos, trabajando en los 26 municipios del Conurbano y en la Capital Federal, tanto para extender la red, como para mejorar el servicio”.

En este encuentro también estuvieron presentes por parte de AySA, Mario Russo, Director de Relaciones Gubernamentales, Rodolfo Rojas, Director de Desarrollo con la Comunidad y Mario Robustelli, Jefe de Apoyo Técnico. Además, por parte del Municipio estuvieron Adrián Luque, concejal del FRTodos, Ciro Ebi, Jefe de Agencia PAMI y Laureano Quiroga, vecino de San Miguel y Vicepresidente de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).​