Marcha por la apareción de Belén Pérez

Varias decenas de personas cortaron este viernes la Ruta 26, a la altura de Panamericana, para reclamar por Belén Pérez, una joven de 22 años, que está cursando un embarazado, y permanece desaparecida desde el 14 de enero último.

Los manifestantes, mayormente familiares, amigos y vecinos de la joven, bloquearon el tránsito por dos horas, entre las 18 y las 20, generando un verdadero caos.

Belén tiene dos hijos pequeños y está embarazada de 5 meses. La joven vivía junto a su pareja -Armando Ávalos- en la localidad de Maquinista Savio pero el hombre asegura que desconoce su paradero. No obstante, la familia de Belén posa las sospechas en el novio, debido a antecedes de violencia de género.

“El 14 de enero me llamó mi hija mayor porque él le estaba pegando en la esquina de la casa. Fui yo y salió corriendo. Siempre la vivió maltratando”, expresó Luis Pérez, el padre de Belén, en una entrevista con el noticiero Telenueve. Y recordó que “hay denuncias en el Juzgado de Paz de Escobar, pero nunca le pusieron una perimetral”.

En tanto que una hermana de Belén, llamada Catalina, rememoró que aquel día “él la venía golpeando. Ella gritaba y lloraba. Mi papá vio esa situación e intentó que pararan, pero los dos se fueron”.

“Ella vivía con él, tiene que saber dónde está -añadió Luis-. Dice que se fue y lo dejó, pero no creo que una madre deje a sus dos hijos con el padre y no vuelva más”. Lo cierto es que, a casi 50 días de la desaparición, no se tienen datos sobre Belén.

La joven cuenta con un tatuaje en la muñeca que dice “Valentina”. Tiene el cabello rubio, tez blanca, ojos marrones y está embarazada. Ante cualquier información, comunicarse con Maru, su hermana, al 11-5839-5305 o con su tía al 112494-7820. La denuncia por su desaparición fue radicada en el Destacamento de Lagomarsino.

Durante la protesta de este viernes, personal de la Policía Vial Panamericana, implementó un dispositivo de seguridad sobre traza principal en ambos sentidos.