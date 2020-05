Matheu: Pierden la muestra de la doctora infectada por COVID-19

Compartí las noticias en tus redes sociales!

Debió realizarse el hisopado en una clínica de Capital Federal, donde dio positivo. Vecina de Zelaya, se desempeña en el centro de salud del barrio Lambaré.

El centro de salud de la Ruta 25 es mirado de reojo ante un papelón ocurrido con la médica que finalmente dio positivo de Covid-19 y que se desempeña en el barrio Lambaré de Ingeniero Maschwitz.

“El municipio de Escobar perdió mi muestra y tuve que irme a Capital, ese fue el que me dio positivo”, afirmó la doctora infectada de coronavirus que trabaja en el centro de salud Coronel Dorrego.

La vecina de Zelaya explicó a través de un audio por Whatsapp cómo fue el periplo con el 148 y los municipios de Escobar y Pilar desde que tuvo síntomas. Como dato para subrayar, la profesional fue invitada al centro de salud de Matheu para realizarse una muestra, ante su insistencia.

Pero luego se comunicaron con ella para decirle que habían perdido la muestra. Ese mismo día viajó a Capital Federal donde se realizó un nuevo test, en el que se confirmó que estaba infectada.



“Yo tenía que hisoparme si o si porque soy personal de salud y porque había que aislar a mis compañeros con los que había compartido la guardia en el sanatorio”, explicó. Sin embargo, tras esperar un tiempo prudencial, volvió a comunicarse al SAME de Pilar desde donde le informaron que “era muy poco probable que se contactaran porque mi característica telefónica corresponde a Escobar”.

“No es que no me quisieron enviar la ambulancia, sino que no era seguro porque no se podían comunicar”, añadió. Entonces, continuó, como uno de sus trabajos es en Escobar, se comunicaron con ella desde esa Comuna para indicarle que se acerque a realizarse el hisopado a la sala de Matheu. “En Pilar me dieron mucha vuelta por lo que terminé yendo a hisoparme a Escobar”.

La situación no terminó allí ya que luego terminaron informándole que en Escobar “habían perdido la muestra”. Frente a ese panorama, a la profesional finalmente le realizaron el estudio en el sanatorio de Capital donde presta servicios.

