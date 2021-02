Mirtha Legrand cumplió años: “Voy a hacer dos programas mensuales, no quiero trabajar más”

Mirtha Legrand cumplió años este martes. En medio de su preparación para celebrarlo más tarde con algunos amigos y familiares, habló con su amigo Coco Sily en Fuerte al medio por Radio 10. Allí, lo primero que hizo fue una revelación sobre su futuro laboral.

“Voy a volver en marzo o abril. Pero dos programas mensuales nada más. No quiero trabajar más”, afirmó la eterna “diva de los almuerzos”.

Después, detalló como va a celebrar su cumpleaños y su pronta vacunación contra el coronavirus: “Estoy preparándome para encontrarme con mis amigos y mi familia a la tarde. Voy a pasar un día inolvidable. Me vacuno mañana. Me anoté. Hice todo lo que hay que hacer. El papel que hay que llenar. Y me avisaron que vaya mañana. Me llevo bastante bien con la computadora. Pero el trámite de la vacuna era complicado, así que eso me lo hizo Nacho (Viale). Mañana recibo la primera dosis”.

Mirtha reflexionó lo que según su criterio más padece desde el inicio de la pandemia: “El encierro hace un daño enorme. Perturba la salud mental. Yo decía ‘quiero volver a ser la misma de antes, yo no soy la misma’. Hay que ocupar la mente, el cerebro. El encierro te mata. No salía ni al balcón. Es bravo. Estaba mucho en la cama, veía televisión. Hice kinesiología”.

Siempre buscando aggiornarse, la diva contó cómo se llevaba con las aplicaciones para comunicarse: “No sé cómo se usa el Zoom. Lo que maneja el WhatsApp. Es mi amigo. El resto, me arreglo. Más o menos. Me duermo muy tarde, tres o cuatro de la mañana”.

Dados los cuidados que tiene por el Covid-19, Mirtha contó un particular pasatiempo que lleva a cabo los últimos fines de semana: “Hicimos turismo en Buenos Aires. Por ejemplo, fui a conocer Adrogué, que no conocía. Es una belleza. Fui a La Boca que está precioso. El otro día fui a Parque Patricios, a Belgrano R. Turismo de fin de semana sin bajarme del auto. Unas dos horas, salimos a las 5 y a las 7 estamos de vuelta”.