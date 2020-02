Nicole Neumann denunció a Fabián Cubero por “impedimento de contacto” con sus hijas

Nicole Neumann denunció a Fabián Cubero por “impedimento de contacto” luego de que el futbolista no propició el encuentro de las tres hijas que tienen común el sábado a la tarde, como habían acordado.

Allegra, Indiana y Sienna pasaron dos semanas de vacaciones en Carlos Paz junto al futbolista y su novia Mica Viciconte. El sábado debían volver a Buenos Aires para estar con su madre, pero eso no ocurrió y la modelo decidió formalizar una denuncia.

La denuncia fue realizada en la comisaría 12 y Cubero quedó imputado. De acuerdo al régimen de visitas, él las llevó el 8 de enero y debía restituirlas el sábado 1 de febrero. La Nación informó que intervino la fiscalía contravencional 5, secretaría del Dr. Eugenio Díaz, “quien dispuso cierre y elevación del sumario”.

Mica Viciconte fue consultada sobre esto. “Fabián se volvió a Buenos Aires hoy (por el domingo). Tengo una cautelar, así que no puedo hablar, pero es un muy buen padre y cumple con lo que tiene que cumplir”, aseguró.

Luego explicó que ya no se mete en esos temas. “Al principio me involucraba mucho y me afectaba. Con el tiempo me di cuenta que no me servía y me abrí. Es el día de hoy que no tengo idea del tema. Con el tiempo se va a ver quién tiene razón y quién no, es muy delicado”, agregó.