Noel Gallagher contó que tuvo fuertes ataques de pánico por su consumo de cocaína

Noel Gallagher reveló haber “consumido cocaína cada noche entre 1995 y 1998”. En sus palabras, esto le provocó “ataques de pánico brutales” que lo llevaron a ser hospitalizado con psicosis.

En una entrevista con el podcast Funny How?, el ex Oasis relató cómo en una ocasión temió seriamente por su vida tras ser internado en un hospital en Estados Unidos.

“Imagina tener psicosis y tener que ir al hospital. Ellos no entienden una palabra de lo que estás diciendo por tu acento y tú estás en plan ‘creo que me estoy muriendo'”, reveló. “Tuve unos pocos ataques de pánico brutales, y por eso dejé la cocaína”, añadió.

En una entrevista The Irish Independent, planteó que llegó un momento en el que se dio cuenta de que “cuando aparecía la cocaína la noche iba a dar un giro de mierda“.

“Es siempre en plan divertido, pero una vez que alguien saca la coca me digo ‘bueno, es el momento de marcharme, porque esto ahora es aburrido’”, aseveró.

Noel Gallagher decidió poner punto final a aquella etapa de su vida al despertarse en una ocasión rodeado de gente fumando marihuana e inhalando cocaína, punto de inflexión que le llevó hasta Tailandia con su esposa y, de vuelta al Reino Unido, a una vida en el campo.

La droga en los himnos de Oasis

Vale recordar que el citado período de adicción de Noel Gallagher coincide temporalmente con la composición de la mayoría de los himnos de Oasis. Algunos de ellos, como “Champagne Supernova” y “Morning Glory”, incluyen alusiones directas al consumo de cocaína.

“Where were you while we were getting high?” (¿dónde estabas mientras nos estábamos drogando?) reza una de las frases icónicas de la pegadiza letra “Champagne Supernova”, uno de los temas favoritos de los fanáticos de Oasis.