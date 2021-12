Nuevo capítulo: el mensaje de China Suárez a Mauro Icardi

Un nuevo capítulo se suma al WandaGate luego de que tanto la empresaria como China Suárez dieran sus entrevistas en distintas plataformas. La actriz, que fue señalada como la tercera en discordia en la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, le habría enviado un mensaje a Icardi tras su nota con Alejandro Fantino para Star+.

En esa entrevista, la ex Casi Ángeles no se refirió a cómo quedó el vínculo con el futbolista y si habían vuelto a hablar luego de que se desatara el escándalo en octubre. Sin embargo, en las últimas horas, el periodista Juan Etchegoyen reveló la charla que habrían mantenido la China y Mauro Icardi, tras la entrevista del pasado lunes.

“Me dicen que la China aparentemente decidió escribirle un mensaje a Icardi después de la nota con Fantino. Cómo para darle punto final a esta historia”, dijo el conductor.

“Esa conversación habría sido en tono tranquilo y amable. Todo esto se fue de las manos le habría dicho. Me hubiese gustado que nuestra historia sea otra y no escandalosa”, aclaró el periodista, dando a entender que no hay rencor alguno por parte de la actriz hacia el delantero del PSG, aunque dejando claro que ya no le interesa saber nada más de él.

“Gracias por los momentos vividos, todo esto me hizo mucho mal y prefiero decir adiós”, le habría escrito Eugenia, para ponerle punto final al asunto. La respuesta de Icardi fue escueta, ya que no le pidió disculpas y sólo se limitó a decir: “Mi idea nunca fue herirte a vos ni a nadie. El tiempo pondrá las cosas en su lugar”.