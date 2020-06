Pachu Peña confirmó que dio negativo de coronavirus

Pachu Peña finalmente dio negativo de coronavirus luego de realizarse el test por prevención. “Me acaba de llamar la doctora el resultado del test es NEGATIVO”, confirmó el humorista en su cuenta de Twitte

El miércoles, tras conocerse 15 casos positivos de personas que estuvieron presentes entre el viernes 12 y sábado 13 de junio en las grabaciones del programa “El precio justo ”, las redes sociales se llenaron de mensajes de preocupación por la salud del humorista, uno de los más queridos por el público en Argentina.

“Estoy asombrado porque dicen que soy positivo. Me hicieron el hisopado ayer, martes, y me dijeron que el resultado tarda 48 horas. Pero esta mañana empezó a circular que soy positivo, entonces llamé a Telefe y me dicen que no tienen el resultado, y que va a estar para mañana”, había manifestado Peña el miércoles en referencia a este jueves, luego de que las versiones inundaran las redes sociales.

“Me siento bien de salud, no tengo ningún síntoma de nada y estoy aislado desde hace 12 días. Según el protocolo, no tengo contacto con mi familia, como solo, estoy solo en un cuarto. Es grave si se filtró el resultado de mi hisopado”, había informado en comunicación con “Hay que ver”.

Otros invitados de Telefe como Melina Pitra, Santiago Maratea, Lizardo Ponze, Diego Moranzoni, y Magui Bravi indicaron que también dieron negativo.

Sin embargo, la propia conductora Lizy Tagliani, su asistente Floppy , el humorista Miguel Ángel Cherutti y la modelo Belén Francese dieron positivo en medio del escándalo por la asistencia a programas de entretenimiento y el planteo sobre qué servicio de comunicación debe considerarse esencial en el marco de la pandemia de coronavirus.