Pagani: “No debe existir un ser humano normal que no haya probado un porrito”

Horacio Pagani habló como pocas veces en una entrevista con Libero. En la misma, reveló haber consumido marihuana y expresó que “no debe existir un ser humano normal” que no haya probado “un porrito”.

“Me ofrecieron drogas. No probé drogas fuertes, un fasito de marihuana sí, para probarla. El otro tipo de drogas me la ofrecieron, pero no acepté. No debe existir un ser humano normal que no haya probado alguna vez un porrito”, aseguró el pirotécnico periodista.

Al ser consultado sobre su relación con Carlos Bilardo, Pagani contó una anécdota con el entonces técnico de la selección argentina, en 1983: “Cuando asumió Bilardo, después de (César Luis) Menotti, yo lo invité a él y a todo su equipo a una comida. Me dijo ‘ustedes son amigos de Menotti’. Le dije, ‘sí, somos amigos de Menotti, pero ahora el técnico sos vos’. Para joder, le digo ‘decime cómo formarías tu selección’. Y me dijo, ‘¿contra quién juego?’ Todo mal…”

En ese sentido, sostuvo que, si bien ambos tenían una “buena relación”, con el tiempo “se fue rompiendo porque a él siempre le quedó la idea de que nosotros estábamos comprometidos con Menotti porque lo habíamos defendido antes”. A su vez, agregó que, según él, que “en el título de Argentina en el Mundial de 1986, Maradona tiene un 75% y Bilardo un 25″.

De esa manera, Pagani quedó del lado de Menotti, pero a Bielsa, a quien no se lo puede encasillar en ninguno de los dos bandos, tampoco lo quiere, aunque esto es más que nada culpa de los bielsistas fanáticos que del propio entrenador del Leeds: “Es muy buen entrenador, absolutamente inflado por la prensa. Inflado hasta el extremo. No lo llevó a Riquelme al Mundial 2002, y si vos no llevás al mejor jugador que tenés en Argentina y el tipo más inteligente algún problema tenés“.