Pampita reveló que tiene dislexia

Pampita se muestra siempre muy humana, y no oculta sus problemas y sufrimientos. Incluso en esta oportunidad, que sin que nadie le preguntara, admitió que padece un trastorno del aprendizaje.

Todo comenzó cuando presentaba en su programa al Licenciado Gabriel Rolón, y lo llamó, por error, Daniel. Una equivocación sin importancia, que subsanó inmediatamente. Sin embargo, fue ella misma la que destacó que le suele pasar que cambia las palabras y dice una que no corresponde.

“Ay, Gabriel… ¿sabés hace cuánto que no tengo una perla de estas con los nombres? Es la primera vez en el año”, reveló Pampita, en un exceso de sinceridad innecesario. Y quiso ahondar en el tema. “¿Qué significa que tenga estos fallidos, que digo siempre mal los nombres, por ejemplo?”, le preguntó.

“¿En serio te pasa eso?”, le preguntó el psicoanalista, que quiso restarle importancia diciendo: “Bueno, yo durante mucho tiempo fui el Licenciado Rolón, y me han hecho muchas notas en las que me llamaron Gustavo, Atilio…”

Pero la modelo estaba dispuesta a aceptar su error al punto de consultarlo como si estuvieran en una sesión: “Yo peor porque tengo un cartel acá que me ayuda y tiene tu nombre”, le explicó, ya que el profesional estaba conectado por zoom y no veía lo que sucedía en el estudio. “Igual así digo mal los nombres, pero me pasa mucho… Otras temporadas estuve peor, cuando estoy nerviosa me sale todo mal. Cuando hay mucha presión de afuera tengo algo que mi cerebro me pasa otra palabra por la boca”, se explayó Pampita.

“Bueno, eso suele ocurrir ante una situación de estrés”, justificó Rolón, y explicó lo difícil que es estar al frente de un programa. Hasta tildó de “instrumento perverso” a la famosa “cucaracha”, la línea de órdenes que los conductores tienen, que suele ser motivo de confusión, porque les hablan desde el control mientras están escuchando las respuestas de sus invitados.

Pero a pesar de los esfuerzos de Rolón por minimizar sus problemas, Carolina subió la apuesta y reveló que padece un trastorno del aprendizaje. “Otra cosa que tengo es dislexia. Leo todo al revés y escribo todo al revés. Si vos me dictás algo, lo escribo de otra manera y si me aprendo algo en un orden, digo la última parte en el primer lugar”, detalló la conductora.