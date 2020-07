Pilar: Cacerolazo de vecinos en la puerta del country donde Lázaro Báez va a cumplir la prisión domiciliaria

Decenas de vecinos del country Ayres del Pilar, donde Lázaro Báez cumplirá su prisión domiciliaria, protestan en la puerta del barrio privado contra la llegada del empresario kirchnerista.

Los vecinos se acercaron a la entrada del barrio privado ubicado en el kilómetro 43,5 de la Panamericana para rechazar la llegada de Báez al lugar. Algunos mostraron su enojo golpeando las cacerolas, mientras otros acompañaban con aplausos.

La protesta llega después de la decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) 4 que dispuso este miércoles la excarcelación del empresario en la causa que se le sigue por lavado de dinero.

“Acá él tiene cuatro terrenos y dos casas y nunca pagó una expensa, y ahora va a venir acá otra vez, ¿va a pagar? No y no es un señor que no tenga plata. ¿Por qué tengo que pagar yo por él?”, cuestionó una de las mujeres que protestaba en el lugar.

Otro de los vecinos expresó que está en contra de la llegada de Báez porque “es uno de los principales corruptos que tiene el país” y remarcó que “es una vergüenza que lo hayan liberado y lo manden a este barrio”.

“Está todo mal. Estamos sin poder trabajar, sin poder salir a la calle, haciendo lo que nos pide el Presidente y esto es una joda. Por qué para unos sí y para otros no”, planteó.

Si bien abandonará el penal de Ezeiza, seguirá cumpliendo prisión preventiva domiciliaria en ese country de Pilar.

Los jueces del TOF 4 le impusieron una caución real de más de 632 millones de pesos que sus abogados calificaron como “exorbitante y de imposible cumplimiento”, por lo que reclamaron que se le fije otra acorde a la realidad material del imputado (que se encuentra embargado e inhibido) y se les permita contratar un seguro de caución.

Los jueces dispusieron, además, que Báez deberá someterse al cuidado del Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico de GPS, con un radio de 100 kilómetros a la redonda del lugar de residencia informado.