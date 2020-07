Pilar: El autocine, una experiencia retro cada vez más cerca

Con las salas de cine cerradas, la industria de la exhibición cinematográfica está atravesando uno de los momentos más complejos de su historia. Pilar no escapa a esta realidad y es en este contexto que la idea del autocine suena cada vez con más fuerza.

Cines Multiplex, compañía de origen argentino, ya presentó un proyecto al Municipio para poder instalar un autocine en el estacionamiento del shopping Las Palmas del Pilar, del K50, y estiman que podría empezar a funcionar una vez que se habilite la actividad física.

“Estamos trabajando en conjunto con el Municipio, esperando que las condiciones de la pandemia lo permitan. Siempre estamos sujetos a las decisiones de las autoridades, que tienen la visión general de lo que está ocurriendo”, reconoció, en diálogo con El Diario, el gerente de Multiplex, Nicolás Ojeda.

Ya son 120 días sin que el cine pueda operar y, de acuerdo a lo que explicó Ojeda, “mantuvimos todas las fuentes de trabajo. Recibimos apoyo del gobierno, de otra forma hubiéramos tenido que cerrar, como está pasando en muchos lugares del mundo, que grandes cadenas como Cinemex anunciaron cierres masivos”.

Ante esta problemática es que la posibilidad de que comience a funcionar un autocine en Pilar, está cada vez más cerca de convertirse en realidad, tal y como está ocurriendo no solo en distintos puntos del país como Mendoza, Tucumán y La Pampa, que están en otras fases de la cuarentena, sino del mundo, en países como Alemania, Estados Unidos, España y hasta Uruguay, en donde hace varios meses funcionan con éxito.

En este sentido, Ojeda lanzó: “La gente necesita salir a entretenerse, y nada más seguro que ir con tu auto. Si no querés, no te bajás, no hay posibilidad de contagio y es más seguro que ir al súper, a la farmacia o a la ferretería”.

Proyecto

Aunque aún no fue aprobado por el Municipio, el proyecto ya fue presentado. Una vez autorizado, lleva de una a dos semanas el ponerlo en funcionamiento. En cuanto a la posible fecha de apertura, Ojeda estima que podría ser “a partir del momento en que se habilite la actividad física en Pilar”.

A pesar de que todavía no saben a ciencia cierta cuándo comenzará a funcionar, ya empezaron a definir los detalles: “en este contexto te bajás del auto si querés ir al baño y lo vas a tener que hacer con tapabocas. Si querés consumir Candy, vas a poder hacerlo con los mismos recaudos y medidas de seguridad con las que hoy recibís un delivery en tu casa”.

Por otra parte, las entradas se van a vender solo online y en el caso del Candy, a través de códigos QR para evitar el contacto físico.

Una experiencia retro

Para mucha gente, sobre todos los más jóvenes, va a ser la primera experiencia de ir a un autocine. “No vivieron la época en la que había en Buenos Aires, lo vieron solamente en películas, y eso seguramente va a hacer que se acerquen para vivir esta experiencia retro de entretenimiento”, sostuvo el empresario.

Y agregó: “Ir a ver una película al autocine no es lo mismo que ir a un cine, ya que el sonido depende del equipo de música de tu auto y la comodidad de la butaca depende también de los asientos que tenga, es muy diferente pero es muy divertido”.

Respecto a las películas que se exhibirán, aclaró: “El cine es un ecosistema muy finito, en el que tiene que funcionar bien todo, tiene que haber estrenos, que hoy no los hay porque las distribuidoras los han pasado para el año que viene, tienen que estar los exhibidores, que somos nosotros, para pasar las películas y por otro lado tiene que estar el público”.

“Si no hay estrenos, el público no va a venir a los cines, en cambio sí van a venir a los autocines para vivir la experiencia. Para que te des una idea, la película más vista en los últimos días en los autocines de Estados Unidos fue ‘El Imperio Contraataca’ de Star Wars, una película de los años 80. El autocine de Madrid se inauguró con la película de John Travolta ‘Grease’ y también otra de las películas que se está exhibiendo en autocines de todo el mundo con mucho éxito es ‘Volver al Futuro’, además de los viejos grandes estrenos del pasado”, señaló Ojeda.

Aunque a nivel negocio reconoció que “es pequeño, porque solamente funcionaría de noche, cuando no hay luz, y podría dar dos funciones diarias”, y siempre que las condiciones climáticas acompañen, para Ojeda, “es importante poder brindarles a nuestros clientes un entretenimiento en este momento en el que necesitan distraerse y salir un poco”.

