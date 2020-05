Pilar: El Municipio pondrá en marcha un inédito sistema para detectar casos de coronavirus

Luego de casi dos meses de preparación, el Municipio lanzará formalmente esta semana un novedoso sistema de detección de coronavirus, que buscará los posibles casos ocultos para frenar su multiplicación.

El sistema tendrá como escenario el Centro de Testeo de Covid-19 que funcionará en un predio ubicado a la altura del kilómetro 46 de Panamericana, que será inaugurado mañana con la presencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández y comenzará a atender un día después.

Un equipo periodístico de El Diario recorrió ayer el predio, de forma exclusiva, junto al intendente Federico Achával, quien destacó que se trata de “un lugar único en el país”.

El nuevo centro tiene capacidad para realizar hasta 430 testeos por día con una particularidad que lo hace único: al lugar se ingresará en auto y no será necesario bajarse hasta el final del recorrido.

El centro consta de seis módulos y en cada uno de ellos habrá enfermeros y agentes sanitarios para definir los síntomas mediante el sistema conocido como triage. En este caso, se medirá la temperatura, la saturación de oxígeno en la sangre y se realizará una prueba de olfato, tres de los datos más reveladores.

Al lugar podrán pasar hasta 6 autos al mismo tiempo. Una vez definido el triage, los automovilistas serán derivados a un sector donde se realizarán dos tipos de test, según el caso: serológicos (muestra de sangre) para los asintomáticos o PCR (muestra extraída de nariz o faringe) para los casos sospechosos. El último si el paciente está infectado y el anterior si ya lo tuvo.

En el lugar habrá médicos y personal enfermería equipado con kits de seguridad de última generación y una ambulancia para eventuales traslados.

Dispone también de tres módulos de aislamiento, con camas para esperen los pacientes que deban ser internados.

El centro tiene alumbrado público y calles internas con mejorado, para que pueda funcionar incluso de noche y los días de lluvia.

Además, el intendente adelantó que el camión sanitario municipal -estacionado ahora en el predio-, será utilizado para un sistema similar pero en el terreno: con seis equipos de salud, saldrá a los barrios en busca de posibles casos no detectados.

En ese caso, el foco estará en los contactos de los adultos mayores a los que el Municipio asiste actualmente con viandas alimentarias.

Big data

“En lugar de esperar a tener síntomas –explicó Achával-, con un sistema de big data trataremos de buscar dónde se mueve el virus en Pilar”.

En este sentido, “con los casos que tenemos positivos hasta el momento (121 hasta ayer), veremos sus contactos estrechos, familia, dónde trabaja, y luego los convocaremos para hacer el testeo. Quizás haya gente que está incubando y no tiene síntomas”.

En principio, hay algo más de dos mil personas que serán convocadas con turnos para para pasar por el centro de testeo en los próximos días.

El resultado estará listo en 24 horas, y el aislamiento preventivo “podrá ser en el domicilio si no requiere mayores cuidados, en Villa Marista o Hebraica. Si necesita internación, a alguno de los hospitales. Si el testeo da positivo, se hará big data para ver por dónde está moviéndose el virus”.

En un principio se apuntará al círculo más cercano de los ya declarados positivos, así como también a aquellas personas que tenían síntomas y se contactaron con el 107 en su momento o pasaron por el centro de diagnóstico Tratado del Pilar y no fueron hisopados por carecer de síntomas.

Por ahora no habrá testeo a los que se acerquen por su cuenta. Para esos casos funciona el centro de Villa Buide, en Pilar, y están a punto de inaugurarse otros dos en Derqui y Del Viso.

Sobre esto, Achával adelantó que “si la situación aumenta y hay una necesidad de testear en masa, readecuaremos el sistema”.

Y aseguró: “Este sistema funcionó muy bien en Corea del Sur e Israel. Por las características de Pilar, es importante tener la posibilidad de contar con este centro, es lo que funcionó en distintos lugares del mundo”.

Predio recuperado

El lugar elegido para montar el centro de diagnóstico tiene características emblemáticas.

El predio fue cedido a préstamo por la Justicia, que lo tiene embargado en el marco de una causa por narcolavado.

Se trata del proyecto “Bicentenario”, que incluía una torre de cocheras y un megadesarrollo urbano. La primera fue construida a medias y quedó ahora como escenografía abandonada. El segundo nunca llegó a comenzarse.

La cara visible del proyecto es el abogado y desarrollador Mateo Corvo Dolcet, quien fue detenido como parte del capítulo local una red de nacotráfico con sede en Colombia.

Actualmente, Corvo Dolcet cumple arresto domiciliario en su casa de un country de Pilar.

En el Municipio no descartan que, pasada la pandemia y con el juicio terminado, el predio pueda ser transferido de manera definitiva para el uso público.

El presidente de la Nación Alberto Fernández llegará mañana a Pilar para compartir con el intendente Federico Achával una doble jornada de inauguraciones, en el marco de la preparación para hacer frente al pico de la pandemia de coronavirus.

Al mediodía, el primer mandatario estará en el Hospital Austral, donde presentará el hospital solidario que montó ese centro asistencial para la atención de pacientes sin cobertura y que será administrado por el Municipio.

Luego, participará de la inauguración del Centro de Testeo Covid-19 del kilómetro 46 de la Panamericana, montado por el gobierno local.

La visita de Fernández fue confirmada ayer por los equipos de protocolo de la Casa Rosada. De hecho, por la tarde estuvieron en Pilar representantes presidenciales para coordinar detalles de su arribo.

Esta será la primera vez que llegará a Pilar desde que asumió como presidente.

El hospital de campaña que montó el Asutral está dentro del Campus de la universidad. Contará, al menos en principio, con 60 camas, 40 para observación y las 20 restantes serán de terapia intensiva e intermedia.

El centro del Kilómetro 46 en tanto, será el único en el país en el que se realizarán testeos sin que los pacientes deban bajarse de sus autos.