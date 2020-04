Pilar: Quiso evadir una barricada y terminó en la zanja: deberá pagar $40.000 de multa

Compartí las noticias en tus redes sociales!

Un automovilista quiso evitar uno de los cortes que desde el 27 de marzo rigen en 11 de las 26 subidas de Panamericana, y terminó en una zanja. Doble problema, ya que ahora deberá abonar una multa de $40.000 por “circular por lugar prohibido”.



El personal de Tránsito del Municipio informó ayer que se libró un acta de infracción de oficio al propietario de un Chevrolet Corsa familiar, de color verde oscuro, por circular por una vía no autorizada. El rodado fue encontrado en una zanja de la colectora de Panamericana a la altura del kilómetro 47, aunque su propietario no había abandonado. Es por ese motivo que se realizó una citación por no poder identificarlo en el lugar.

A su vez, desde el Municipio reiteraron que continuarán realizándose operativos “para promover el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio” y “garantizar que quienes deben trasladarse puedan hacerlo y quienes no deben hacerlo, se queden en sus casas”.



En los últimos días surgieron varias críticas al Municipio por su decisión de mantener bloqueadas las subidas y bajadas de la autopista. Sin embargo, desde el gobierno defendieron las barreras vehiculares para, sostuvieron “evitar la circulación que no esté contemplada en el decreto del Gobierno nacional”. En ese marco indicaron que aquellos automovilistas que circulen por lugares indebidos, como se vio en los últimos días tratando de esquivar los bloqueos, recibirán una multa de $40.000.



“Estas medidas buscan alcanzar un control total y eficiente sobre los vehículos que ingresan o egresan del Partido. En cada control se verifica que los ocupantes cuenten con las debidas autorizaciones para poder circular”, defendieron desde el Municipio.



Además indicaron que quienes no cumplan con las adecuadas circunstancias de circulación, “serán notificados y denunciados a la justicia”. Además se recordó que “se toman estas medidas preventivas para evitar la propagación del virus del COVID-19”.