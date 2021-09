Postergado en el reparto de cargos, Sujarchuk criticó al gobernador y al presidente

Tras las cambios en los gabinetes provincial y nacional, que no redundaron para él en ningún nombramiento, el intendente de Escobar hizo declaraciones públicas con fuertes reproches al gobernador y al presidente.

«Me decidí a hacer público algo que vengo sintiendo con tristeza desde hace tiempo. Y no soy el único que lo piensa, sino todo lo contrario. La mayoría comparte mi visión», dijo el intendente, que eligió exponer sus críticas en una entrevista con el diario Clarín («el medio es el mensaje», escribía el filosofo canadiense Marshall McLuhan).

Sujarchuk apuntó contra Kicillof y su gabinete por no atender las sugerencias y pedidos de los jefes comunales durante los meses anteriores a la elección. «Inclusive casi no hizo campaña. Se lo vio hasta guardado antes de las PASO», cuestionó. «El gobernador se encerró junto a su anterior Gabinete, muchos de los cuales siguen en otros puestos de la administración. A nosotros nos oía pero no nos escuchaba», agregó.

Según él, los cambios en el gabinete bonaerense «se los impusieron (a Kicillof) los intendentes y dirigentes que viajaron a El Calafate para lograr que Cristina intercediera». «Está claro que el gobernador resistió modificar la estructura de su gobierno. Hay que ver si realmente aceptará la incidencia de los que se sumaron para tratar de reencauzar el rumbo», agregó

Sujarchuk también blanqueó la bronca de los intendentes bonaerenses con los nombramientos en el gabinete nacional de Aníbal Fernández y Julián Domínguez, como reveló este medio. Aunque no los mencionó directamente, habló de funcionarios «que perdieron su elección» y no generan empatía. «Confunden hasta a nuestros votantes, que no sienten expectativas que lo que se hizo mal vaya a cambiar», señaló.

«No veo vocación de cambiar en serio ni valentía de promover una verdadera renovación para interpretar las demandas de la gente, que son muy claras y no pueden esperar. Estuvimos una semana paralizados para hacer cambios transitorios de un Gabinete nacional con ahora funcionarios que perdieron su elección», lamentó.

Finalmente dijo que «no hay manera de revertir en noviembre la derrota de las PASO».

Cabe recordar que la semana pasada circuló fuertemente el rumor que indicaba que el jefe comunal se alejaba del Frente de Todos. Los medios que lo publicaron aseguraron que sus fuentes eran integrantes del entorno de Sujarchuk, por lo que no sería de extrañar que se haya tratado de una forma de expresar su malestar por no haber recibido el espacio que deseaba en el gabinete luego de la dura derrota electoral del 12 de septiembre y sus consecuentes modificaciones ministeriales, y también de presionar para obtenerlo.

Con el ingreso de Insaurralde y Nardini al gabinete, parecía abrírsele un panorama de mejores expectativas, por lo que volvió a mostrarse públicamente con funcionarios provinciales.

Según fuentes de La Plata, se le había incluso prometido un lugar nada desdeñable en el organigrama. Pero ayer martes, pese a las arduas gestiones, volvió a recibir un veto, esta vez proveniente de sus pares ingresantes.

Esta nueva frustración sería, según la versión indicada, la que desató nuevamente la ira del intendente e hizo que volviera a utilizar los medios como instrumento de pataleo y de presión.

En cualquier caso, si bien en sus declaraciones señala que no sacará los pies del plato, gestos como este lo ubican al borde del mantel.