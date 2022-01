Pozo de tres metros sin señalizar causa un accidente en Garín

Luego de comenzadas las lluvias, a partir de las últimas horas de ayer sábado, una unidad de los bomberos de Garín se dirigía a un barrio para remover una rama caída.

Al pasar por las calles Gabriela Mistral y Francia parte del camión se hundió sin que su conductor pudiera saber de qué se trataba. Al bajar los servidores públicos notaron que una rueda trasera se había hundido en un pozo de enormes dimensiones precariamente cubierto con chapones y sin ninguna señalización.

Según informaron los vecinos, el pozo fue realizado por una empresa contratista de obra encargada del soterramiento de cables, pero no solo no fue tapado correctamente sino que, con la lluvia y la oscuridad, no podía advertirse su existencia.

Luego del arribo de una grúa y de bastante trabajo, finalmente lograron rescatar la autobomba. Si se hubiera tratado de otro vehículo que circulara a mayor velocidad o incluso un peatón, las consecuencias podrían haber sido mucho más graves.

Foto: Letras de Garín