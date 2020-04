Precios y coronavirus: la inflación de marzo fue de 3,3%

Compartí las noticias en tus redes sociales!

Tras bajar a su nivel más bajo en más de dos años, la inflación se aceleró en marzo al 3,3% impulsada por los rubros Educación, Comunicación y Alimentos, de acuerdo a los datos difundidos este miércoles por el INDEC.

El inicio de clases produjo un salto del 20% en los precios educativos mientras que aumentos en telefonía fija, móvil e internet provocaron un aumento del 8,3% en Comunicaciones.

También se registraron incrementos superiores al promedio general en Vestimenta y Alimentos y Bebidas. En este último, el apartado con mayor incidencia en el IPC, la variación fue del 3,9% y estuvo explicada por un ascenso del 12,9% en el precio de las verduras, que fue acompañado por subas en carnes y frutas.

Por el contrario, el aumento más bajo se dio en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que apenas trepó un 1,4% producto de una disminución en el valor de las tarifas de gas, electricidad y combustibles.

A nivel regional, el Gran Buenos Aires y el Norte del país sufrieron una inflación superior a la media. De manera inversa, la zona Pampeana, Cuyo y la Patagonia percibieron incrementos por debajo del 3,3%.

INDEC explicó que introdujo algunas modificaciones en su relevamiento debido a las restricciones para hacer trabajo de campo debido al aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno.

«Si bien la metodología del IPC contempla el tratamiento de los precios faltantes y no observados, se avanzó intensa y anticipadamente en la captura de datos y análisis de relevamiento por vías no presenciales tales como la consulta telefónica, el correo electrónico y la modalidad online con los informantes que habitualmente utilizan estos medios para comunicarnos sus precios y cuyos valores no dependen del día de relevamiento», aclaró el instituto de estadísticas oficiales.

«Dado que esta situación afecta por igual a todas las oficinas nacionales de estadística del mundo (ONE), el INDEC está en comunicación permanente con organismos internacionales en la materia y en diálogo estrecho con varias ONE con el objetivo de identificar las mejores prácticas y adoptar recomendaciones consensuadas durante el período de emergencia», agregó.