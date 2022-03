Protesta y marcha por la reapertura de una escuela

Padres de alumnos de la Escuela Nº 2 de Escobar organizan para mañana jueves 31 una marcha hacia el palacio municipal, en demanda de la repertura del establecimiento.

Según los organizadores, la escuela está en «refacción» desde noviembre y aun no se ha habilitado. Reclaman además que las obras no avanzan y que no se apecia que se esté trabajando en las instalaciones.

«Esa foto fue tomada hoy (por el martes 29 de marzo) al mediodía y donde estan los obreros? La escuela está cerrada!!!! Lo mismo ayer y la semana pasada!! Cuando piensa devolverles el derecho a los chicos de poder asistir a clases como se debe!?», se queja airada una madre.

«Tienen clases virtuales de 1 hora por día, no están aprendiendo nada y contemos que ya llevan 2 años sin asistir a clases presenciales. o le parece que en dos años hubo tiempo de sobra para refaccionar las escuelas?», agrega.

La marcha está convocada para mañana jueves a las 11.30 hs.