Provincia pide no abrir más actividades de las previstas en cada fase

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, pidió a los intendentes del distrito “cumplir las normas” en torno al aislamiento social por la pandemia de coronavirus y “no forzar actividades” que el gobierno provincial no haya autorizado.

“No forcemos actividades porque la pandemia no está controlada: los contagios suben a una tasa de 33% y no hay que llegar a saturar las camas ni los respiradores”, dijo Bianco en una conferencia de prensa junto al ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, y su segundo, Nicolás Kreplak.



El ministro coordinador pidió “cumplir las normas” a “quienes tienen responsabilidades de gestión”, al referirse a actividades que algunos jefes comunales permiten en sus distritos sin habilitación de la normativa provincial o nacional.

Por ejemplo, el municipio de Escobar permitió lasa salidas recreativas de una hora a 500 metros del domicilio, una actividad que no está incluida entre las liberadas en la fase 3. Otros municipios de región analizan tomar la misma medida, como es el caso de Tigre. Pilar, sin embargo, rechazó sumarse a la flexibilización.



En el sistema de fases dispuesto para los 135 municipios de la provincia “está establecido claramente qué actividades están permitidas y cuáles no”, resaltó Bianco.

En tanto, el jefe de Gabinete bonaerense destacó que se trabaja “muy bien” con la ciudad de Buenos Aires, ya que “sería un error” que cada jurisdicción tomara un camino distinto con la cuarentena, y sostuvo que “hay que esperar unos días” para tomar nuevas decisiones.

“Si se disparan los casos, habrá que tomar medidas en el marco de una cuarentena intermitente”, ya que “todo aumento de circulación incrementa la posibilidad de contagio”, aseguró, por su parte, Gollan.

El ministro de Salud añadió que “la estrategia fue exitosa hasta la fecha pero siempre dijimos que tendría procesos de mayor flexibilización y se aplicarían frenos si se disparan los contagios; si hay que ajustar, se hará sobre actividades no esenciales”.

“En la provincia se registran al día de hoy 540 casos cada 100 mil habitantes, tres veces menos que la Ciudad”, precisó Gollan, quien ponderó los 1.298.399 operativos en barrios populares del AMBA con 5073 equipos de salud y la mejora en la capacidad de diagnóstico con 38 laboratorios que procesan 7000 muestras diarias.

En la conferencia de prensa se informó también que de las 31.634 camas en el distrito, 48,86% están ocupadas, mientras que en el AMBA hay 20.977 camas y 54,75% ocupadas.

Gollan destacó que se detectan “miles de pacientes con el rastreo territorial y de manera telefónica desde los 54 centros” y precisó que hay 301 donantes de plasma.

En ese sentido, Kreplak agregó que “no todas las personas que quieren donar plasma pueden hacerlo porque deben tener una cantidad de anticuerpos efectivos” y contó que 70% de quienes manifiestan su voluntad de donar son mujeres y el 80% de los que consultan fueron atendidos en el sector público.

“Queremos seguir aumentando los donantes de plasma. Hoy se hacen 160 tratamientos semanales y buscamos llegar a 300”.



DANIEL GOLLAN