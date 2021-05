Quejas de los vecinos por un nuevo aumento en las tasas municipales

Mientras siguen vigentes las restricciones a muchas actividades para contener la segunda ola de contagios de coronavirus, los vecinos de Escobar deberán pagar un nuevo aumento en sus tasas municipales.

Ante este hecho, muchos contribuyentes expresaron su malestar en las redes sociales. Tal es el caso de Liliana Esquivel, que en Facebook hizo un descargo que generó repercusión y decenas de comentarios.

“Mi esposo abrió el sobre de la tasa municipal… OH SORPRESA… AUMENTO DE NUEVO…”, comienza su publicación, que continúa dirigiéndose al jefe comunal: “Señor intendente quizás no lo sufra o padezca porque usted vive de un gran sueldo… Pero muchos de sus contribuyentes quedaron sin trabajo, comerciantes que cerraron sus negocios, independientes que están rebuscandola para al menos comer… Porque no tiran una vez para el pueblo qué trabaja, que emprender”

“Todo aumenta la comida, la luz, el gas, inmobiliario, tasa municipal… Los sueldos no alcanzan, los ingresos de los comerciantes y de los independientes tampoco alcanza…

La verdad vergonzoso y encima los aumentos se los mandan de calladitos”, concluye su post.

Decenas de vecinos comentaron la publicación expresando su indignación por el nuevo incremento y la deficiencia en los servicios cuya prestación está a cargo de la Municipalidad.

“3300 $ y lo recibí a los días que decretaron no poder salir desde las 20hs, sin cloacas ,sin agua corriente, sin aseo, zanjas pozos mugre, vergüenza”, escribe Irene Borraro.

“Lo mismo digo abro el sobre de impuesto municipal $4118 , apenas llego a mitad de mes y ni siquiera me barren la calle yo la limpio , yo junto la mugre es una vergüenza”, publica Karina Fischer.

Del mismo talante son muchos otros comentarios que dejan en claro un malestar creciente ante el contraste entre las tasas y los servicios supuestamente prestados.

Cabe recordar que, de acuerdo a lo aprobado por el Concejo Deliberante, está prevista para este año una “cláusula gatillo” que, en caso de dispararse la inflación, permitirá que el importe de las tasas acompañe el incremento de precios.