Reapareció Yao Cabrera: “Gracias a los que me querían ver muerto”

Tras haber estado internado e inconsciente unas horas luego de caer de un tercer piso, el youtuber Yao Cabrera reapareció en su cuenta de Instagram donde tiene más de nueve millones de seguidores. Además de contar cómo se siente, ya desde su casa, agradeció a quienes lo apoyaron, pero también a quienes querían verlo “muerto”.

“Ya me encuentro en mi casa. Muchas gracias a todas las personas, desde mis amigos, familiares, la prensa o inclusive a los que me querían ver muerto”, comenzó su historia en la red social, siempre provocador, y continuó: “Decirles que estoy un poco asustado con lo que me pasó y que por el momento no voy a hacer declaraciones con lo sucedido”.

“Quiero estar con mi familia y en reposo absoluto hasta tener los resultados finales del golpe en mi cabeza”, dijo en consecuencia a las recomendaciones médicas. Luego se refirió al combate que tiene pautado con el Chino Maidana en Dubai y para el cual estaba entrenando previo al accidente: “Quiero pelear el 5 de marzo y eso es lo que va a pasar, en mi mente solo está la pronta recuperación para darles el mejor show de todos”.

Concluyó con “un abrazo grande para todos”, y firmó con su nombre su posteo, lo que no resultaría extraño ya que en los días anteriores, mientras él estaba internado recuperándose de sus lesiones fueron su amigo Kevin Macri y su abogado Alejandro Cipolla, quienes escribieron a través de su cuenta para informar sobre su estado”.

Durante su internación, el gran protagonista fue el hermetismo. Nunca se llegó a saber dónde estaba internado ni tampoco hubo partes médicos oficiales. Solo sus allegados se comunicaron a través de las redes. “Como es de público conocimiento, el estado de salud de Yao Cabrera es grave y está internado en estos momentos, aguardando por una mejoría. Los mantendremos informados de todo”, había dicho su amigo Kevin en Instagram pero horas más tarde dijo que en realidad su vida no corría peligro.

“No nos dejaron entrar a verlo, por eso se dijo que él estaba muy grave, porque estaba inconsciente, entonces no teníamos un panorama de lo que realmente estaba pasando. No sabíamos si se había golpeado el cráneo, no sabíamos nada, hasta hoy a la mañana que recién nos dijeron que se había golpeado al caer arriba del brazo”, explicó y dijo que además de estudios y tomografías por el golpe en la cabeza y para determinar qué fue lo que lo hizo desvanecerse, los médicos le estaban tratando una fisura en la costilla.