River goleó a Colón y se quedó con el Trofeo de Campeones

River Plate se quedó anoche con el Trofeo de Campeones, al vencer a Colón de Santa Fe por 4 a 0 en un partido jugado en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Julián Álvarez, a los 41m del primer tiempo y a los 13m del segundo; Benjamín Rollheiser, a los 39m del complemento; y el colombiano Jorge Carrascal, sobre la hora, anotaron los goles del “Millonario”.

El partido enfrentó al ganador del reciente torneo de la Liga Profesional de Fútbol (River) con el vencedor de la pasada Copa de la Liga (Colón). River es, por tanto, campeón de campeones.

Síntesis de River 4 – Colón 0

River: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Héctor Martínez y Milton Casco; Santiago Simón, Enzo Fernández, Bruno Zuculini y José Paradela; Agustín Palavecino; y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Bruno Bianchi, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Rodrigo Aliendro y Federico Lértora; Alexis Castro, Cristian Ferreira y Christian Bernardi; y Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Gol en el primer tiempo: 41m Julián Álvarez (R).

Goles en el segundo tiempo: 13m Julián Álvarez (R), 39m Benjamín Rollheiser (R) y 45m Jorge Carrascal (R).

Cambios: en el segundo tiempo, 18m Jorge Carrascal por Palavecino (R), Lucas Beltrán por Ferreira (C), Facundo Mura por Meza (C) y Santiago Pierotti por Bernardi (C); 31m Leonardo Ponzio por Fernández (R), Benjamín Rollheiser por Simón (R) y Tomás Galván por Paradela (R); 37m Nicolás Leguizamón por Farías (C).

Amonestados: Martínez, Zuculini (R); Castro, Lértora, Goltz (C).

Árbitro: Patricio Loustau.

Estadio: Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.