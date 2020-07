Roberto Costa: “Está claro que Santiago Maldonado se ahogó solo”

El Jefe del Bloque JXC del Senado desestimó la comparación entre la “politización” del caso Maldonado y el de Fabián Gutiérrez.

El Jefe del bloque de Senadores de Juntos por el Cambio, Roberto Costa, desestimó una comparación entre la “politización” de la muerte de Fabián Gutiérrez, ex secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner, y Santiago Maldonado, el joven fallecido en el medio de una represión de Gendarmería en Chubut.

Fue en declaraciones a Lado P, el ciclo político de la plataforma INFOCIELO Videos. Para Costa, el caso de Maldonado “está claro, los 55 veredictos dijeron que nadie lo empujó al agua, nadie lo obligó a meterse al agua y que se ahogó solo. No hay un asesinato”.

Costa evaluó que el joven nacido en Veinticinco de Mayo tenía opciones: “Si se sintió perseguido por la Gendarmería podría haber corrido para el lado del asfalto. Eligió el río por alguna razón, pero nadie lo obligó a tirarse”, insistió.

En ese punto, razonó Costa, hay una diferencia respecto del crimen de Gutiérrez: “Más allá de quiénes fueron, que gracias a Dios no fue nadie que tenga que ver con el Estado, y como van las investigaciones ahora creo totalmente en lo que se viene demostrando, hubo, por lo que parece, apremios y, al mismo tiempo, un asesinato”.

Para Costa ni siquiera son válidos los argumentos que señalan que Maldonado escapaba de un operativo ilegal sobre el que hay un sinfín de cuestiones que nunca se aclararon, como la participación del Jefe de Gabinete de Patricia Bullrich, Pablo Nocetti. Tampoco consideró que su razonamiento “cargue las tintas sobre la víctima”.

“Hay cosas que pasan porque tienen que pasar y son accidentes. Yo no encuentro culpables en la muerte de Maldonada. Con respeto a la familia y al propio Maldonado, que no lo conocí y no tengo por qué pensar nada de el”, sostuvo, y consideró que el joven “se podría haber entregado y la Gendarmería lo hubiera tenido un par de horas detenido y lo hubiera mandado a la casa porque no cometió ningún delito”.

“Son decisiones personales que uno toma en un momento, asustado o porque cree que defiende más una causa actuando de una manera que de otra”, remató.