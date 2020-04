Savio: El abuelo que murió en la clínica San Carlos sin saber que tenía coronavirus

Compartí las noticias en tus redes sociales!

Antonio Pagés, de 84 años, se encontraba internado desde principios de abril en la clínica San Carlos, por un problema coronario. La familia asegura que se contagió la enfermedad dentro de ese centro asistencial.

Un hombre de 84 años oriundo de Del Viso falleció a causa del coronavirus.

La víctima, identificada como Antonio Pagés, estaba internada en la clínica San Carlos, de Maquinista Savio, desde el 1ro. de abril, lugar al que había llegado por un problema coronario.

El cuadro se agravó, y falleció el sábado pasado. Un día después, la familia recibió la información que indicaba que el hombre padecía coronavirus, algo que se detectó una vez que el anciano falleció.

“Mi abuelo ingresó a la clínica San Carlos el 1ro. de abril, con una insuficiencia cardíaca, le costaba respirar, pero no tenía ninguno de los otros síntomas. Estuvieron cumpliendo con mi abuela la cuarentena desde que la decretaron obligatoria, no salieron más a la calle. Mi mamá les hacía las compras y se las dejaba en la puerta. Ellos son de Del Viso”, contó Karen, la nieta de Pagés, a Telefé.

La chica añadió que repentinamente en la clínica suspendieron las visitas a todos los pacientes, el 13 de abril, en medio de fuertes rumores que indicaban que había varios casos confirmados dentro del lugar, algo que confirmaron autoridades sanitarias de Escobar, en donde al menos 4 médicos dieron positivo y 2 enfermeros. La clínica sigue funcionando, pero con el 50% del personal y con la terapia aislada.

“Trataban de ocultar, de no decir si tenían infectados. Pedimos el hisopado cuando empezamos a sospechar que había casos ahí, porque se podía haber contagiado. Descartamos totalmente que él llevó el virus, el vivía solo, no salía, mi abuela, de 91 años, desde el 1ro. de abril que no lo ve y no tuvo ningún síntoma, creemos que se lo contagió ahí”, añadió Karen.

La nieta de la víctima, en tanto, explicó que el día que su abuelo falleció, es decir el sábado pasado, por la noche, las llamaron desde la clínica para avisarles que había fallecido.

“Mi mamá y mi hermana le piden poder verlo, y les dicen que no, porque había casos confirmados de coronavirus, y que el SAME nos iba a contactar para que hagan el hisopado, y en la tarde del domingo se llevaron las muestras. Ayer (miércoles) nos lo confirmaron desde la clínica”, concluyó la joven.

En los últimos días se registraron, además, manifestaciones en la puerta de la Clínica, en donde personal de salud denuncia que no tienen elementos de seguridad.