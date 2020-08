Se viene una “purga grande” en la Policía Bonaerense

El anuncio se realizaría recién cuando el Equipo de Antropología Forense confirme si los restos hallados son los de Facundo Astudillo Castro.

El teléfono de Alberto Fernández sonó el sábado por la noche. Era Sabina Frederic. “Encontraron un cuerpo en la zona de rastrillaje”, le confirmó la ministra de Seguridad. La alarma se encendió de inmediato tanto en Olivos, como en La Plata. De confirmarse que el esqueleto hallado junto al lecho del Canal Cola Ballena es el de Facundo Astudillo Castro, el Gobierno tomó la decisión política de llevar adelante una purga en la Policía Bonaerense.

Mientras la madre de Facundo se trasladaba junto a sus dos abogados al cangrejal, Frederic volvió a levantar el teléfono y bajó una directiva concreta. En línea con los cuestionamientos realizados por la querella, desde la cartera de Frederic desconfían del accionar del fiscal, Santiago Ulpiano Martínez. “Sabina no sólo puso a disposición el avión que trasladó al Equipo de Antropología Forense, sino que dio dos instrucciones claras: que el fiscal no cruzara el cerco de seguridad hasta que llegara su persona de confianza y que los abogados de la querella estuvieran presentes”, precisan a Infocielo.

En efecto, la madre de Facundo y el fiscal ingresaron juntos al lugar en el que se encontraba el esqueleto. El presidente y el gobernador bonaerense seguían de cerca todo lo que pasaba. “Confían absolutamente en Sabina”, reconocen desde la mesa chica. Atenta a lo que sucedía en Villarino también estaba Vilma Ibarra.

En efecto, fue la secretaria Legal y Técnica de la Nación, de extrema confianza del presidente, quien le recomendó a Alberto que se comunicara con Cristina Castro de inmediato. “Tenés que hablar con esa mamá antes de que vea el cuerpo”, le sugirió. La mamá de Facundo titubeó a la hora de atender, estaba en shock. “Es el presidente, atendelo”, le dijo uno de sus dos abogados, Luciano Peretto.

Ese día, la mamá de Facundo no pudo llegar al lugar en el que se encontraba el esqueleto. Lo hizo recién el domingo por la mañana. “El presidente me llamó con humildad y se puso a disposición. Me dijo que rezaba para que los restos no sean los de Facu. Lo mismo hizo Áxel, se pusieron a disposición y que contara con ellos para cualquier cosa que necesitara”, detalló Cristina en diálogo con Infocielo.

La madre de Facundo hizo público su rechazo al accionar del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Además, apuntó también contra el intendente de Villarino, Carlos Bevilaqua. “Le pido que renuncie, que se aparte del cargo y que deje de hostigar a la familia de la ex novia de Facu”, sostuvo.

El malestar con el ministro bonaerense también se sintió con fuerza tanto en Olivos, como en La Plata. “Viene desde hace tiempo el enojo. El planteo es claro: no podés estar haciendo un show mediático con retenes policiales, cuando tenés a un pibe desaparecido en la Provincia”, cuestionan. El domingo, mientras la madre de Facundo intentaba reconocer los restos de su hijo, el ministro –quien permanece en aislamiento por ser positivo de Covid-19- cometió otros dos errores que cayeron mal en al menos dos sectores del Frente de Todos.

“¿Era necesario que comparta en Twitter una columna de opinión?”, se preguntaron muchos. Pero lo que mayor indignación generó fueron las declaraciones que realizó el sábado por la noche, cuando aseguró que “todo indicaba” que los restos eran los de Facundo. “Desde el primer momento, desde el Gobierno se bajó la línea de que la investigación y la búsqueda tenía que ser intachables. Fue muy irresponsable e insensible salir a decir que era probable que el cuerpo fuera el de Facundo”.

El domingo por la mañana, consultado por Infocielo, el ministro negó haber realizado la entrevista. “Esas declaraciones no son mías”, se limitó a responder. Sin embargo, desde su entorno confirmaron que el diálogo con el portal Data Clave existió y ratifican en off hasta el día de hoy que creen que el cuerpo es el de Facundo. “Berni bajó un poco para aplacar las aguas, pero sigue pensando lo mismo”, reconocen.

Desde hace meses, Máximo Kirchner y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, vienen “pidiendo la cabeza” del ministro bonaerense. En efecto, el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos trabaja en un proyecto contra la violencia institucional que será presentado en pocas semanas en el Congreso.

“Si se confirman que los restos son los de Facundo, va a haber una purga importante en la Bonaerense”, ratifican desde la mesa chica. Sin embargo, la resistencia al pedido de renuncia de Berni vendría por el lado de Cristina Fernández de Kirchner. “Hasta que la vicepresidenta no le suelte la mano, va a seguir en el cargo”, anticipan.

La desaparición forzada de Facundo expuso y potenció las diferencias entre Frederic y Berni. En concreto, la supervisión de los operativos la hace ella y al ministro le cuentan “lo justo y necesario”. La orden que el sábado a la noche le dio Kicillof a su equipo fue clara: “Hay que mantenerse al margen de la investigación, dejar actuar a la Justicia y sólo manejar la información que aporta la Justicia Federal, que es la que está a cargo de la investigación”.

“Axel no fue el sábado precisamente para que no cuestionaran o digan que quiere obstruir la investigación; como sucedió con el presunto llamado de Berni al fiscal”, reconocieron desde su entorno. “No mantiene diálogo con la Justicia porque no corresponde. Sigue el tema a través de las autoridades nacionales que son las que tienen a cargo los operativos”, advierten, en alusión a Frederic.

La identificación de los restos demorará, de acuerdo a lo que pudo confirmar Infocielo, entre dos y tres meses, debido al estado en el que fue encontrado. La autopsia se realizará recién el martes 25 en la Morgue del Poder Judicial de la Nación y estará a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense.

La decisión política de avanzar con la purga de la Bonaerense ya se tomó. Desde el Gobierno reconocen que es una deuda pendiente y saben que, de confirmarse el hallazgo del cuerpo de Facundo, la demanda social será importante. “Están esperando el resultado, pero la purga va a ser grande. Si se confirma que los restos son los de Facundo, los que estaban ahí quedarán desde ya fuera de órbita”, anticipan.