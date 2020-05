Sergio Berni volvió a aparecer de sorpresa en Zárate y apuntó contra el intendente: “Es una verguenza”

Compartí las noticias en tus redes sociales!

El ministro de Seguridad de la Provincia, volvió a aparecer en la localidad para controlar el funcionamiento de las fuerzas policiales. Esta vez apuntó contra el intendente, luego de que se diera un robo y la policía tardara en llegar. “Es una vergüenza”, disparó. El ministro se fue sin respuestas.

Otra vez, el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, se hizo presente para controlar a las fuerzas de seguridad a su cargo y también –en este caso- para intentar hablar con las autoridades luego de que se registrara un robo en Zárate.

“Hace quince minutos que estamos esperando que nos atiendan en el Centro de Monitoreo. A una señora le quisieron robar, la tiraron al piso, le partieron la cabeza. La ambulancia tardó 40 minutos en llegar y la tuvimos que auxiliar nosotros”, explicó el ministro, que esperó una respuesta oficial, pero finalmente se retiró del lugar ante la ausencia de algún funcionario.

No es la primera vez que el ex diputado bonaerense se hace cargo él mismo de alguna denuncia y aparece de imprevisto en alguna comisaría bonaerense para controlar el funcionamiento de la policía. Pero, particularmente, es la segunda oportunidad que lo hace en Zárate, luego de que el pasado 14 de mayo se hiciera presente en la Comisaría 2da de Lima, en donde el ministro encontró un desmadre.

Después, lanzó duras acusaciones al intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro: “En Zárate si no es un negocio inmobiliario, no parece importar. Al intendente no parece importarle ni la salud, ni la educación ni la seguridad. Es una vergüenza”.

A todo esto, la pregunta que surgió en varios sectores es ¿Por qué el ministro se ensaña con ese distrito y por ende, con el intendente Cáffaro?

Según pudo recolectar este medio, las diferencias entre Berni y Cáffaro son de larga data. El intendente, si bien siempre fue cercano al kirchnerismo -especialmente al exministro de Planificación, Julio De Vido- y resultó electo por el Frente de Todos, tiene origen socialista y una disputa de poder con el PJ, de donde proviene Berni.

“El tema es que Cáffaro siempre ninguneó a Berni. Nunca lo tuvo en cuenta, nunca lo llamó”, le explicaron a este medio, dirigentes de la oposición.

Según esta misma fuente, desde que fue designado como ministro de Seguridad –“algo que el intendente no esperaba”- “Berni empezó a devolver ese destrato”.

Por otra parte, aseguran que el intendente de Zárate sigue enfrentando al ministro y a las autoridades provinciales en el marco de las medidas contra la pandemia del Covid-19: Cáffaro cerró acceso a la ciudad cuando la provincia se oponía. En cuanto al uso de barbijos, el municipio lo descartó cuando desde Gobernación todavía no emitían alguna recomendación y también hubo cruces respecto a la situación de los geriátricos: el municipio sacó una normativa propia pese a que desde el gobierno bonaerense habían mandado un proyecto de ley para ordenar ese servicio.

LA PRIMERA “VISITA”

Con el rostro cubierto por un barbijo, que en el distrito son obligatorios desde el comienzo de la pandemia, y presentándose como “un vecino del barrio”, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, se presentó el pasado 14 de mayo en la Comisaría 2da de Lima, partido de Zárate.

Se trata del lugar de residencia del exsenador provincial, una ciudad de más de 10 mil habitantes, distante a 20 kilómetros de la cabecera del distrito.

Lo que se encontró el Ministro fue un verdadero desmanejo de la comisaría. La titular, Haydee Vallejos, no se encontraba en su lugar de trabajo, y el Jefe de Turno, de apellido Sánchez, había salido.