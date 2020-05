Solo quienes desempeñen estas actividades podrán viajar en transporte público

Compartí las noticias en tus redes sociales!

La cuarentena fue extendida por cuarta vez lo que significa que por 80 días habrá importantes restricciones en el Gran Buenos Aires y la Capital Federal, especialmente. Por el contrario, más del 85% de los departamentos del país están en una fase de reapertura programada, con reactivación de la mayoría de las actividades económicas y hasta de la vida social.

Así las cosas, los bonaerenses que habían tenido algunas flexibilizaciones, desde esta martes vuelven algunos sectores a la fase I de la cuarentena. ¿Qué quiere decir esto? Para circular entre jurisdicciones y por la Ciudad o por la Provincia sólo se habilitará a los trabajadores de actividades esenciales, o a aquellos que tengan turno con el médico, con el banco, una urgencia, deban cuidar a un adulto mayor o a alguna persona con discapacidad. Todo el resto queda restringido para usar auto propio o transporte público.

Además, también vuelven a la fase I unos 25 mil comercios de 22 puntos centrales de la Ciudad. Es decir, desde este martes, locales minoristas de venta de productos no esenciales emplazados en esas avenidas y cruces específicos deberán cerrar sus persianas hasta nuevo aviso.

Y los comercios no esenciales que sí pueden seguir atendiendo al público deberán hacerlo con personal o propietarios que residan cerca de esos locales, a modo que puedan transladarse en bicicleta, caminando o auto si viven y trabajan en la Ciudad. Si residen en Provincia y el comercio está en un barrio porteño, no pueden usar ningún transporte público ni conducir su auto.

Una por una, cuáles son las actividades esenciales:

Hospitales y sanatorios (todas las especialidades médicas), laboratorios, consultorios odontológicos, supermercados, farmacias, ferreterías, veterinarias, bancos, provisión de garrafas, producción de alimentos, medicamentos, higiene personal, insumos sanitarios, reparto a domicilio, lavandería, vigilancia, limpieza, petroleras, estaciones de servicio, fumigación, empresas de pago de servicios, recolección de residuos, mantenimiento de los servicios básicos (luz, gas, comunicaciones, aires acondicionados, etc), correo, medios de comunicación, contadores, abogados, personal estatal, funerarias y cremaciones, curas y pastores, talleres mecánicos y gomerías.

También las industrias que en la Provincia fueron habilitadas, como la automotriz, pero en esos casos son las mismas empresas las que ponen combis o micros para buscar a los trabajadores.

En el caso de las librerías y casas de repuestos de autos, en los 22 puntos de la Ciudad que vuelven a ser considerados fase I no podrán atender al público, sólo en la modalidad take away y envío a domicilio, porque cuando fueron consideradas actividades esenciales sólo se las habilitó bajo ese esquema. En el resto de los barrios porteños sí podrán abrir sus puertas, mientras que en el conurbano bonaerense los comercios minoristas no esenciales siguen prohibidos, salvo repuestos de autos y librerías que, como se dijo, pueden vender bajo la modalidad puerta a puerta.