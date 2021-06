Sujarchuk dio positivo de COVID

El intendente de Escobar dio a conocer hace instantes que se contagió de COVID-19

En su cuenta de Twitter publicó un post en el que afirma “Esta mañana me hisopé y dí (sic) positivo de Covid-19. Guardo reposo en mi hogar y sigo trabajando, aunque de manera remota. A pesar de los cuidados, hoy me toca a mí, como en la semana a mi hijo Mateo y antes a millones de argentinos. No dejemos de cuidarnos”

“Anoche comencé a sentir síntomas y esta mañana me hisopé: lamentablemente el resultado fue positivo de Covid-19. Por el momento registré unas líneas de fiebre y dolor corporal, pero guardo reposo en mi hogar y no me impide seguir al frente de la gestión municipal, aunque de manera remota para mantener el aislamiento correspondiente”, profundizó en su cuenta de Instagram.

“Agradezco a todo el personal del sistema municipal de salud que me brindó una cálida atención y a todas las muestras de cariño recibidas en estas primeras horas de transitar la enfermedad. Como siempre dije, este virus nos afecta a todos y todas por igual. A pesar de los cuidados que tomé en este año y medio, hoy me toca a mí, como en la semana a mi hijo Mateo y antes a millones de argentinos. La campaña de vacunación crece exponencialmente en nuestro país, pero nos exige seguir extremando las medidas de prevención.

No dejemos de cuidarnos.”