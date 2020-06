Suspenden sin goce de sueldo a maestras de un colegio privado

El viernes, sin previo aviso, al menos ocho docentes del Colegio Norbridge, de Del Viso, fueron informadas de que producto de la pandemia y la consecuente crisis económica, serían suspendidas “sin goce de sueldo” a partir de 1° de junio y fueron los mismos padres quienes comenzaron una campaña para pedir que las autoridades den marcha atrás y revean su decisión

Así, a partir de un pedido lanzado en la plataforma Change.org, los padres de la escuela manifestaron que “queremos que las maestras y personal de maestranza recuperen su fuente de trabajo. Por motivos conocidos de pandemia, las maestras pasaron a suspensión de actividades sin goce de sueldo mientras los padres seguimos pagando la cuota”, detalla la petición.

En diálogo con, los papás y mamás del Norbridge expresaron su descontento con la decisión tomada por las autoridades educativas y señalaron que “seguimos pagando, con mayor o menor dificultad, para sostener a las maestras. Es un colegio caro, privado, que nos gusta por la estructura y de la educación y lejos por las maestras”.

Las maestras a las que hacen referencia pertenecen al sector de Nivel Inicial, aunque también habría docentes de otros niveles afectados por una medida que calificaron como “injusta”.

En este sentido, agregaron que “para nosotros es muy importante el factor humano, por eso seguimos pagando la cuota” y destacaron que “son chicas jóvenes que sin dudas van a conseguir trabajo, pero nos pareció injusto viendo el amor real, la vocación increíble que tienen por lo que hacen”.

Por esta razón es que los papás y mamás apuntaron contra las autoridades y señalaron que “uno compra algo que no es real”. Cabe resaltar que, de acuerdo a lo que sostuvieron los padres, la escuela está basada en “lectura temprana e inteligencia emocional”.

“Estoy enojado por el factor humano, porque cuando vas a un colegio mirás lo académico, pero también el factor humano, que son los maestros. Si tu materia prima son principalmente los maestros, no los podés echar y ellas son súper dedicadas”, dijo en diálogo con El Diario el papá de dos alumnos, que prefirió no dar su nombre para que no se pierda de vista que “es un reclamo colectivo”.

“No queremos dejar pasar esto, es una situación muy difícil. Hay valores que uno espera de un espacio educativo”, añadió el hombre que destacó que “mis hijos iban a la escuela con una sonrisa y es por ellas”.

Petición

“Colegio despide maestras”, se titula el pedido que un grupo de padres de la sede Del Viso del Colegio Norbridge lanzaron en la plataforma Change.org, a la que hasta el momento ya se sumaron más de 5.400 personas.

“Queremos que las maestras y personal de maestranza recuperen su fuente de trabajo. Por motivos conocidos por la pandemia las maestras pasaron a ‘suspensión de actividades sin goce de sueldo’ mientras que los padres seguimos pagando la cuota”, comienza la petición.

Y agrega que “por los valores educativos y pregonando el valor humano por sobre todo, solicitamos la firma de todos para cambiar el curso de esta situación. Los padres pagamos la cuota para sostener el colegio y para que las maestras, que son el motor de la institución, sigan trabajando”.

Es por esto que solicitan “normalizar la situación laboral de todo el personal educativo y maestranza lo antes posible”.