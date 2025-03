¿Qué es el pase Fútbol replicas camisetas futbol Sala? P. ¿Qué tiene de indigno? En realidad, el nombre es el menor de sus problemas: el centro sigue sin abrirse diez años después de la presentación del anteproyecto. Hace cuatro veranos, cuando Ángel María Villar (entonces presidente de la Federación Española de Fútbol) fue detenido y encarcelado diez días en el marco de un caso sobre el que no está acabada aún ni la instrucción, algunos de los responsables de la Operación ‘Soule’ reconocían en privado que si el bilbaíno se hubiese retirado en 2014, después del Mundial de Brasil, “esto no estaría pasando”. Según nuevas cifras de la base de datos del investigador Ángel de la Fuente (Fedea), la evolución de Asturias de la Transición a nuestros días es inquietante: es la autonomía que menos ha crecido (PIB) en democracia (menos de la mitad que el Estado). La Intervención General de la Administración del Estado detectó la pasada década irregularidades en las ayudas a otras 46 empresas mineras por un total de 494,4 millones de euros. El PP exige a la expresidenta del Govern balear Francina Armengol que dé explicaciones sobre la compra en 2020 de mascarillas por valor de 3,7 millones de euros a la empresa ligada a Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos investigado por presunto cobro de comisiones.

Una de las noticias políticas de la semana es la detención de Koldo García, que fue asesor de José Luis Ábalos, y de otras 19 personas por el presunto cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de contratos relacionados con la compra de mascarillas durante la pandemia, cuando Ábalos era ministro de Transportes. Dentro de las instalaciones de Itxasgane se encuentra el campo de césped artificial Penta de 90 x 50 metros, con capacidad para 250 personas. En esta sesión, se ha podido ver a Paulino entrenando al mismo nivel que sus compañeros y a Tarín volviendo a ejercitarse en el campo tras casi ocho meses de recuperación de su lesión de rodilla. Por otro lado, Rodri Tarín, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en marzo, ha comenzado la fase de su recuperación en la que puede volver a entrenar en el césped, casi ocho meses después de su lesión. Existe además el caso del Athletic Club y el Atlético de Madrid, quienes compraban directamente el equipamiento del Blackburn Rovers y más tarde del Southampton Football Club, siendo los colores de este último los que adoptarían definitivamente.

Los blancos, un día antes, tras un encuentro histórico (5-3) ante el Atlético de Madrid en la primera de las eliminatorias que supondrá el choque inaugural de los tres derbis que jugará en cerca de tres semanas. El seleccionador aprovechó también para hacer balance de estos cinco meses en el cargo, y se mostró «positivo» ante una experiencia que califica como una responsabilidad «nueva y agradable» que acepta y con la que espera dar alegrías, aunque admite que no cree en las «transiciones». El Busalla Calcio 1909 quiso darle su merecida despedida: «Con el corazón pesado despedimos a Federico, un compañero de equipo increíble que no ha jugado con nosotros en dos años. Aunque el tiempo ha separado su camino del campo, su impacto en nuestro club y en nuestras vidas es imborrable». Dicen que allí se cocinó Comisiones Obreras durante una huelga en 1957. En 2017, directivos de la mina fueron condenados a varios años de cárcel por fraude de subvenciones: compraban carbón en el extranjero a escondidas, lo introducían en Asturias y lo hacían pasar por carbón propio para cobrar subvenciones de decenas de millones de euros. Unos 26 millones de euros de los fondos mineros gastados en nada (o en obras, para ser más precisos).

Costó más de 16 millones de euros. Fue considerado uno de los mejores porteros del mundo en su época y siempre fue fiel a la Real Sociedad de Fútbol, en la que llevó a cabo toda su carrera profesional. Luto en el mundo del fútbol ante una nueva tragedia al confirmarse la muerte de Federico Garrè. Habiendo pasado por las categorías inferiores de la Sampdoria, Federico Garrè llevaba ya dos temporadas sin jugar con su equipo y el Busalla Calcio 1909 anunció su fallecimiento por causas desconocidas mediante un emotivo comunicado a través de las redes sociales. Furaco regresó a casa en 2017. Tola murió el pasado mes de enero, momento elegido por el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, para reivindicar la hombría de Furaco, una auténtica máquina sexual, según él, un oso alfa, que si no triunfó en Asturias fue solo porque Paca y Tola no estuvieron a la altura: «Furaco, desde que ha vuelto, no para», espetó el campechano estadista con su habitual sutileza.

