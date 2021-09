Tomó un remís, durante el viaje asaltó a dos personas y luego al remisero

Un remisero vivió una pesadilla en la mañana de este miércoles, cuando un presunto pasajero resultó ser un ladrón que -durante el trayecto- se bajó para asaltar a dos peatones, para luego también robarle pertenencias al chofer.

El hecho ocurrió pasadas las 10, cuando un joven llegó a una remisería de Del Viso pidiendo un auto, supuestamente para viajar a Ingeniero Maschwitz. Así fue que le asignaron un automóvil conducido por un hombre que a los pocos metros tomó la ruta 26 con destino a la localidad escobarense.

Sin embargo, el viaje no resultó como el remisero lo esperaba. Tal como relató Cristian, la víctima (prefirió no dar su apellido ni el nombre de la remisería en la que trabaja) circuló durante unas cuadras “hasta que en un momento me dijo que frenara, a la altura de Solares del Norte, para darle algo a un primo. Yo no miré y no me dí cuenta, pero estaba asaltando a una persona”.

El ladrón volvió a subir al remís pero unas dos cuadras antes del Sanatorio Néstor Kirchner (ex San Carlos) hizo frenar nuevamente al chofer: “Esta vez sí vi que tenía un revólver en la mano. Asaltó a una persona y le robó. Como notó que yo me había dado cuenta, me apuntó a mí también y volvió a subir al auto”.

Cristian agregó que “me hizo doblar y me gatilló varias veces en la cabeza, pero por suerte el tiro no salió… Mientras tanto iba hablando con un cómplice, que se subió a las pocas cuadras”.

Ya con dos asaltantes armados en el asiento trasero, el remisero finalmente fue obligado a frenar, pero antes de irse los ladrones se llevaron su celular, billetera y recaudación. Una vez que se fugaron, la víctima regresó a Del Viso con el auto.

“Estuve dos horas para hacer la denuncia -reclamó-. Además se ven patrulleros y gendarmería pero parece que no hacen nada, esto pasó a las 10 de la mañana…”.