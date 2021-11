Un auto rozó a otro y volcó en Panamericana

En un mañana cargada de accidentes en Panamericana, el más importante se registró alrededor de las 9.30 e implicó un impresionante vuelco.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 42.5 de la autopista, sentido hacia la ciudad de Buenos Aires. De acuerdo a los testimonios de testigos, dos vehículos se habrían rozado en un intento de sobre paso, lo que ocasionó que uno de ellos perdiera el control y volcara espectacularmente quedando luego con las ruedas hacia arriba en el medio de la calzada.

Por fortuna el tránsito no era intenso a esa hora y el auto no fue impactado por otro vehículo. A pesar de lo cinematográfico del hecho, no hubo que lamentar heridos de consideración.

Trabajaron en el lugar efectivos policiales, bomberos de Garín, SAME y personal de Autopistas del Sol.