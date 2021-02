Vacunas VIP: Los padres de la nueva ministra Carla Vizzotti habrían sido vacunados en Escobar

La vacunación VIP municipal está por estallar y la lideran familiares de funcionarios.

Aunque este lunes 22/02 se difundió la lista oficial de los vacunados VIP que accedieron a este beneficio en el Hospital Posadas, algunas investigaciones periodísticas aseguran que el número de privilegiados es muchísimo amplia y que se extiende también en todas las provincias y municipios del país. Familiares y amigos de funcionarios serían los primeros beneficiados.

Los padres de la ahora ministra de Salud, Carla Vizzotti, ya estarían inmunizados con la vacuna rusa contra el coronavirus, no obstante, aún resta investigar si lo hicieron por la vía legal o saltándose los protocolos correspondientes. Además, trascendió que estas personas tienen la edad correspondiente para aplicarse la dosis.

Sobre ese rumor que corre fuertemente en las últimas horas, Doman añadió: “La mamá y papá de un funcionario estarían vacunados, pero van a tener que presentar todo para ver si están en regla… Queremos ver la historia completa, pueden haber estado anotados, pero hay que buscar, cuántos estaban anotados al momento que se anotaron los papás”, dijo.

Sin nombrar a la ministra Vizzotti en cuestión, pero dando pistas de quienes podrían ser los protagonistas de algunas listas VIP, Doman habló casualmente de los padres de la titular de la cartera de Salud, y en esa línea añadió: “el papá de Carla Vizzotti es un sanitarista muy importante amigo de Ginés, que, de hecho, Carla lo conoce a Ginés a través del padre, que es un hombre muy importante de la medicina Argentina”.

“Jodieron durante nueve meses que éramos adoradores de la muerte, que no defendíamos la vida por decir que la cuarentena estaba mal hecha, y ahora sale toda esta lista de familiares vacunados, alguien me explica qué es”, se despachó Doman sobre este escenario.

Del mismo modo, reiteró que respecto a las listas truchas que circularon en redes sociales, en la que figuraban periodistas y famosos “no tienen absolutamente nada que ver, han sido utilizados para tapar a los verdaderos vacunados vip”.

Sobre los funcionarios que hicieron uso y abuso de su poder para vacunar a sus familiares y amigos está el sobrino de Ginés González García y también diputado de la PBA, Lisandro Bonelli, quien metió mucha gente de San Nicolás en las listas VIP.

“Una cosa es la lista de Ginés y otra es la lista que hay por la que pasaron muchos funcionarios y sus familiares”, advirtió Doman.

Sin embargo, aclaró que “le parece prudente” que el Presidente, vicepresidente, ministros, e intendentes, sean vacunados.

“Me parece razonable, ellos sí, ahora, la esposa del intendente no, el sobrino no, por qué, porque no hay vacunas. Cada vacuna que le das al primo de un intendente se la sacás a un médico. Hasta que no termines con los médicos no podés empezar con los amigos, además los adultos de mayores de 60 tampoco están todos vacunados”, sentenció.

Pero su descargo no terminó allí y opinó sobre la situación en la que se ubica actualmente el Gobierno: “aparte de inmorales, son incapaces, qué creen -se preguntó- que nadie se va a enterar. Inmorales y boludos es una mezcla explosiva”.

Otro caso que se conoció respecto a los vacunados VIP en las provincias el de Matías González, de 28 años, nieto del presidente de la legislatura de Córdoba, Oscar González, quien se sacó una foto en las redes sociales festejando que tenía la vacuna. Este joven fue vacunado como si fuera personal de salud, pero en realidad su trabajo dentro del gobierno provincial era el de soporte informático. Así como estos casos, sobran en todo el país.

Por último, se conoció que este martes 23/02 se va a definir que es un personal estratégico para el Gobierno, así van a saber a quién vacunar dentro del Gobierno y por qué. Este procedimiento estaría a cargo de la comisión nacional de inmunizaciones.

“La lista de los 3.000 amigos de Ginés la van a mirar para ver quién es personal estratégico y no… Quieren dar la lista depurada, pero el Gobierno tiene que entregar la lista sin depuraciones”, reclamó Doman.

Fuente: Urgente 24