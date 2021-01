Vecina denuncia que dejaron morir a su padre en el Hospital Municipal NCK

En horas de la noche de ayer sábado, una vecina hizo pública una gravísima denuncia sobre el Hospital Municipal Néstor Kirchner. De acuerdo a su versión, su padre falleció debido a la mala atención del nosocomio y su personal.

“Mi papá estuvo internado casi un mes. Venía mejorando, quiso escribir en un papel lo que quería decir y no le permitieron porque decían que era riesgo para el paciente”, comienza la narración de la vecina, de apellido Cabrera.

“Al siguiente día me dicen que mi viejo levantó fiebre pero se le pasó. Pregunté si podía ir a llevarle un cuaderno y un papel para que me diga que quería decir y el Dr Guido Vasconez me dijo que sí, que le lleve; pregunté si mi padre estaba despierto y me dijo que sí. Voy al Hospital y cuándo entré mi viejo estaba sedado. Pregunté a la enfermera el por qué lo sedaron y no supo contestarme”.

En este punto la narración cobra tintes macabros: “Mi viejo estaba desnudo. A la noche me llaman y pidieron que vaya la familia y cuándo llego me dan la noticia de que mi viejo falleció de un paro cardíaco más covid y neumonía. Fui a levantarlo y mi papá ya estaba todo frío y los aparatos todos desconectados. Me lo pusieron en una bolsa negra y desnudo.

Embargada por una profunda indignación la vecina se pregunta: “Hasta cuándo van a seguir matando gente? Después de mi viejo el mismo día que fue el 27/01/21 murieron 4 personas más que estaban en Terapia Intensiva.”

Y concluye exhortando a los vecinos a retirar a sus familiares del nosocomio municipal “Pero por favor no lleven a sus familiares ahí. Y si están sáquenlo.. Porque cerrar esa porquería de Hospital no lo van hacer. Ellos mismos los matan porque no son familia de ellos. Pero hay un Dios que se encargará de cada uno de los que juegan con la vida de la gente”.

Su publicación fue compartida hasta el momento pro 700 personas y en los más de 240 comentarios, los vecinos expresan su solidaridad y demandan indignados una explicación por parte de las autoridades municipales.

Recordemos que el Hospital Néstor Kirchner es la antiguamente llamada Clínica San Carlos cuyo control fue tomado por la Municipalidad de Escobar a principios del año pasado.