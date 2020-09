Venció plazo y no se presentó el ganador de los $53 millones del Telekino

Ayer venció el plazo para reclamar el premio del Telekino vendido por una agencia de Pilar y que constaba nada menos que de $53 millones, dos casas, cuatro autos y cuatro viajes para 4 personas.

Hace ya dos semanas que comenzó la campaña en medios alcance nacional para dar con el ganador del Telekino, que compró la boleta en la agencia “La cábala del rey”, ubicada en la calle San Martín 124 de Pilar, a mediados de marzo.

A 10 horas de que venza el plazo para reclamarlo, Ramón Ezcurra, uno de los dueños de la agencia, explicó que el afortunado tenía tiempo hasta las 17 de ayer para presentarse a pedir el premio.

“A mitad de la semana perdí la esperanza, porque quién se puede arriesgar tanto. Es una pena que el que lo compró no lo reciba. Hasta hace una semana pensaba que se había enterado y que estaba esperando para poder ir a cobrar tranquilo”, contó Ezcurra, que hace más de 30 años trabaja en el rubro.

De acuerdo a lo que explicó, al no presentarse el ganador gran parte del premio será destinado a entidades de bien público, como corresponde por ley, en tanto que el pozo no queda vacante porque sí hubo un ganador, a pesar de que no apareció.

Cabe resaltar que tanto él como su socio sí recibirán la comisión de venta, pero lo que quisieron desde un principio fue que su cliente lograra cobrar un premio que, sin lugar a dudas, le cambiaría la vida a cualquiera.

Desde que inició la campaña, más de dos semanas atrás, fueron varios los clientes que se acercaron hasta la agencia pilarense en donde contaron que a mediados de marzo habían comprado boletas pero que por distintas circunstancias terminaron perdiéndolas.

Un cliente, por ejemplo, le explicó que fue a pagar la factura de la luz y de paso se compró dos Telekino que puso en la heladera, pero un día su pareja decidió hacer una limpieza general y en el ímpetu del orden también desaparecieron las dos boletas.

A la hora de hacer especulaciones sobre la no presentación del ganador, Ezcurra manifestó: “Creo que se enteró, y si no el ganador, alguien de su familia. Cuando pasa en nuestra comunidad enseguida prendés la alarma y por eso mi primera idea fue contárselo a los medios locales, porque casi siempre es alguien del barrio”, culminó el agenciero.