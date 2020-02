Violenta entradera a matrimonio de jubilados

Otra vez una violenta entradera pone el tema de la inseguridad en el ojo de la tormenta. En esta oportunidad, ocurrió en una vivienda de la localidad de Presidente Derqui cuando delincuentes armados sorprendieron a dos hombres mientras intentaban cambiar una cerradura.

El hecho ocurrió ayer, pasadas las 13, en una vivienda ubicada sobre la calle Viamonte al 300, mientras el dueño de la vivienda y su yerno estaban afuera cambiando la cerradura del portón, mientras su mujer y su hija, con sus dos hijos de 7 años y 10 meses, estaban en el fondo de la propiedad.

Patricia, una de las hijas de los dueños de la vivienda, contó que “eran cuatro, estaban armados y fueron muy violentos. Los agarraron de los pelos para entrarlos, los ataron de pies y manos y fueron a buscar a mi hermana al fondo y amenazaban con volarle la cabeza de un tiro si no les daban plata”.

Según precisó la mujer, los delincuentes tendrían entre 40 y 45 años y no descartan que haya un entregador ya que el matrimonio propietario estaba por viajar por lo que tenían dinero en la casa.

Así lo manifestó la mujer que señaló: “Creo que fue marcado porque jamás les robaron y justo mi papá viajaba y por eso tenía plata en casa. Ellos le decían, ‘te vendieron, te entregaron’. Revolvieron toda la casa para encontrarla”.

No obstante, añadió que “igual me queda la duda de si fue al voleo porque intentaron robar una casa antes que la de mis padres y el perro no los dejó entrar”.

En total, los delincuentes estuvieron una media hora. Ese fue el tiempo que demoraron en atar a los integrantes de la familia (incluido el menor de 7 años), tomar las pertenencias y cargar todo en un auto bordó en el que luego escaparon. Además de dinero, robaron tres televisores, celulares, una consola Xbox, un equipo de música y hasta el vehículo del matrimonio, una VW Surán.

Aunque la denuncia ya fue radicada en la comisaría de Presidente Derqui, “la policía les dijo que tenían que esperar”. “Supuestamente me enteré que los detuvieron y están en la comisaría de Pilar. Pero la policía no informó a mis padres y hoy le tomaron declaración a mi mamá y le dijeron que la comisaría de Pilar no se comunica con la de Derqui”, contó la mujer.

Tras el momento vivido, Patricia reveló que “mi sobrino está asustado y mamá y papá tristes. Les robaron cosas de valor sentimental como las alianzas. Mi hermana falleció el año pasado y robaron cosas de ellas. Están asustados porque tienen miedo de que vuelvan”.