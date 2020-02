Violenta toma de rehenes en un local de fútbol 5

Un violento asalto con toma de rehenes tuvo lugar en un complejo de canchas de fútbol en Villa Rosa. Delincuentes armados redujeron a unas 20 personas que estaban en el lugar, entre ellos niños y mujeres, y escaparon con dinero en efectivo y otros elementos.

El hecho ocurrió el pasado viernes por la tarde cuando cerca de las 16 ladrones encapuchados y con armas ingresaron a una vivienda en la que también funcionan canchas de fútbol 5 ubicadas en Salgueiro y Paso, de la vecina localidad de Villa Rosa.

“Había unas 20 personas adentro, mujeres y chicos incluidos, y los delincuentes eran siete, armados y encapuchados. Estuvieron como dos horas esperándome a mí y me exigieron dinero”, contó Marcelo Sanavera, dueño del complejo.

Además de amenazarlo, golpearlo y demandarle un dinero que no tenía, apuntaron con un arma en la cabeza a su hija que estaba junto a él.

Todavía amargado por la situación vivida, el hombre explicó: “Soy un laburante, no un empresario. Esto no fue al voleo, tenían todo preparado y hay un entregador. Pero yo no manejo plata, ese día justo le iba a pagar 2 mil pesos a cada uno de mis empleados”.

Dentro del lugar, no solo estaban los empleados de Marcpools sino también familiares y gente que había ido a jugar al fútbol. Todos, incluso las dos mujeres y tres menores de edad (dos niños de 6 años y una adolescente de 17), fueron encerraron y obligados a tirarse al piso.

En total, los ladrones se llevaron una suma cercana a los 50 mil pesos, además de celulares, zapatillas y hasta un corpiño. Pudieron escapar en una Chevrolet Sprint, o un vehículo similar, de acuerdo a lo que pudo precisar el hombre que, aunque radicó la denuncia en la Comisaría Pilar 6ta, todavía no tuvo novedades.