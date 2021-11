Wanda Nara y Mauro Icardi tuvieron una feroz pelea tras la entrevista con Susana Giménez

La nota que Wanda Nara pactó con Susana Giménez no tuvo el visto bueno de Mauro Icardi, quien se habría sentido incómodo frente a las cámaras y luego mantuvo una fuerte pelea con su mujer.

Así lo contó el periodista Juan Etchegoyen, con detalles: “La entrevista fue un negocio para Telefe pero no para la pareja. Hubo reproches, insultos, quejas y pases de factura. A mí lo que me dicen es que incluso amagó con levantarse e irse”. El problema fue que el futbolista no sabía que Susana iba a querer hablar con él.

Luego acotó: “Si la relación entre Wanda e Icardi estaba rota antes de la nota, imaginate después. Son horas decisivas, la separación es cuestión de tiempo. Hay que ver qué pasa, pero la separación a la larga me la dan como recontra confirmada”.

En la entrevista, Wanda contó que le pidió perdón a la China Suárez tras haberle dicho “putita”. Además, reveló que Icardi le había contado los detalles de su encuentro con la actriz en París. “No pasó nada pero podría haber pasado de todo”, sostuvo la empresaria.